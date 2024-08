Welche Aktien lohnen sich noch? Und wo kann man guten Gewissens einsteigen? Ein Ex-Banker verrät, welche Aktie seiner Meinung nach noch bis Jahresende um 50 Prozent steigt.

"Aktuell muss man an den Börsen zwar etwas vorsichtig sein", sagt Ex-Banker und Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. "Doch man kann durch diese Korrektur auch gute Chancen wahrnehmen. Und ich denke, dass wir bis zum Jahresende deutlich höher stehen werden", fügt der Experte hinzu. Doch nicht alle Aktien würden sich dafür eignen. Deswegen schlägt Kirchhoff diese Aktien für 50 Prozent Rendite bis Jahresende vor:

Diese Aktie kann bis Jahresende um 50 Prozent steigen

"Pegasystems ist eine sehr spannende Aktie. Sie kommt aus dem KI-Sektor, hat aber aufgrund der speziellen Software noch viel Potenzial", verrät Kirchhoff, der lange Jahre bei einer bekannten Bank gearbeitet hat, bevor er Aktien-Experte bei BÖRSE ONLINE wurde. "Und Pegasystems hat sich breit aufgestellt im Bereich Softwarelösungen. Sie bieten CRM, also Customer Relationship Management Systeme, BPP (Business Product Processing) oder Automatic Data Processing, an. Okay, vereinfacht gesagt: Ihr System bietet einem Kunden, und hier sind es vor allem Banken, KI-Systeme an, die Endkunden vor dem Absprung aufhalten. Also ein Beispiel: Wenn ein Kreditkarten-Anbieter Pegasystems nutzt, dann bekommt der Anbieter sozusagen eine Warnung wenn ein Endkunde vor dem Absprung steht. Etwa weil er die Kreditkarte weniger nutzt oder die Umsätze zurückgehen oder etwas anderes im Busch ist. Die Software von Pegasystems erkennt das, alarmiert den Kunden und dieser kann dem Endkunden dann ein besonderes Angebot machen, um ihn vor dem Absprung zu halten. Und das lohnt sich."

So habe Pegasystems erst 2017 mit 54 Millionen Dollar an Vertragswert gestartet und sei jetzt schon bei einer halben Milliarde. In den nächsten beiden Jahren soll sich dieser Wert auf zwei Milliarden steigern. So sehen Analysten Potenzial bei der Pegasystems-Aktie bis zur Marke von 90 Dollar, was 50 Prozent darstellt. Und die könnten laut Kirchhoff schon bis Jahresende erreicht werden.

Zudem sei die Aktie nicht so teuer bewertet und sie vollführe im Chart aktuell eine schöne Bodenbildung.

Doch nicht nur Pegasystems steht bei Kirchhoff auf dem Kaufzettel. Sondern auch diese Aktie mit einer Riesen-Dividende:

Ex-Banker verrät: Nächste 4 Wochen werden für Börse entscheidend, aber diese Aktien kaufe ich

Aktuell stellt sich dabei für Anleger die wichtige Frage: Befindet sich der Markt in einer Bullenfalle, in welche Käufer gelockt werden? Oder gibt es eine historische Kaufchance? Anleger sollten genau abwägen, doch Ex-Banker Kirchhoff verrät, worauf man achten sollte und welche beiden Aktien er neben Pegasystems noch kauft.

Welche beiden Aktien der Ex-Banker Golo T. Kirchhoff noch zum Kauf empfiehlt, welche Riesen-Dividende Anleger erwartet und warum die nächsten vier Wochen an der Börse entscheidend werden, das erfahren Sie jetzt im kompletten Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Nach dem Crash: Warum Bitcoin jetzt erstmal viel besser performen wird als Ethereum, Solana und Co.

Das Kirchhoff-System führt technische und fundamentale Analyse zusammen. Es wertet die SEC-Fillings aus und folgt dem Big Money. Perfekte Ein- und Ausstiegssignale sind das Ergebnis, das auch Sie einfach und gewinnbringend umsetzen können. Ob Aktien, Optionsscheine oder Rohstoffe – Kirchhoff schlägt dort zu, wo sich die größten Chancen bieten.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und steigen Sie ein!

Als Abonnent erhalten Sie zusätzlich zum regelmäßigen Report alle Ein- und Ausstiegssignale sowie relevante Infos bequem im Kirchhoff-Kanal über die BÖRSE ONLINE-App.