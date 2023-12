Sollten Sie zum Jahresende noch schnell bei der Lieblings-Aktie von Bill Gates zuschlagen? Es könnte sich lohnen: denn nächstes Jahr wartet erneut zweistelliges Kurspotenzial

Bill Gates hat seine Anteile nochmal aufgestockt. Aus gutem Grund: Denn seine Lieblings-Aktie verspricht in den kommenden zwölf Monaten nochmal zweistelliges Kurspotenzial. Und das liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Der Milliardär zählt zu den reichsten Menschen der Welt – lange Zeit hatte er diesen Titel sogar selbst inne. Zwar wird es nicht jedem möglich sein, ein ähnliches Vermögen wie Bill Gates aufzubauen – sich ein wenig etwas von ihm abzuschauen ist aber wohl möglich. Denn der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der privaten Stiftung von Bill and Melinda Gates. Das Geniale: Das Portfolio ist öffentlich einsehbar. Aktuell sieht man dort den Stand zum 30. September und man sieht: Die größte Aktien-Position von Bill Gates nimmt fast 32 Prozent des gesamten Portfolios ein. Zuletzt wurde sie sogar nochmal um weitere 21.500 Aktien aufgestockt. Aus gutem Grund – sie bietet noch immer Kurschancen im zweistelligen Bereich.

Zweistelliges Kurspotenzial mit Bill Gates Lieblings-Aktie

Dabei handelt es sich um: Microsoft. Auf den ersten Blick wirkt es wenig überraschend, dass Microsoft die größte Position in Bill Gates Portfolio einnimmt. Schließlich hat der 68-jährige das Unternehmen selbst gegründet. Doch tatsächlich ist die Aktie erst seit einem Jahr die größte Position und war davor deutlich niedriger gewichtet. Seitdem nahm sie im Portfolio immer mehr Platz ein.

Es sollte sich gelohnt haben: Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie rund 50 Prozent im Plus. Nicht nur läuft das Geschäft bei Microsoft hervorragend: Auch bei dem Thema von 2023, künstliche Intelligenz, spielt Microsoft eine führende Rolle und konnte sich auf diesem Gebiet einen Namen machen. Doch obwohl die Aktie bereits 2023 ordentlich zulegte, ist 2024 damit lange noch nicht Schluss.

Darum geht es mit der Microsoft-Aktie weiter bergauf

So viel vorab: Sicherlich ist im Kurs von Microsoft auch viel „Hype“ um das Thema KI eingepreist. Dieser Hype ist berechtigt, da die Technologie in der Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen wird, jedoch werden einige technologische Entwicklungen vielleicht nicht ganz so schnell stattfinden, wie es aktuell in den Kursen eingepreist ist. Dass es zwischenzeitlich also auch mal zu Kurskorrekturen kommen kann, ist durchaus möglich. Langfristig betrachtet machen Anleger mit der Microsoft-Aktie aber nichts falsch.

Das Tech-Unternehmen bietet Wachstum PLUS Sicherheit, hat ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell und ist darin überwiegend ein führender Spieler. Gerade, dass sich Microsoft nun so stark beim Thema KI positioniert hat, sollte dem Unternehmen technologisch noch mehr Möglichkeiten geben und als zusätzlicher Kurs-Booster fungieren. Erst im November machte Microsoft etwa Copilot verfügbar: Ein KI-Assistent wurde in die Office-Produkte wie Word und Excel integriert, um die Produktivität zu erhöhen und Microsoft ist gerade erst dabei, dieses neue Geschäft zu monetarisieren. Wie „TipRanks“ berichtete, schätzt der Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush, dass für jede 100 Dollar, die in den letzten Jahren für Cloud Azure ausgegeben wurden, nun „zusätzliche 35 bis 40 US-Dollar an KI-Ausgaben“ von Unternehmen hinzukommen.

Die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten sind für Microsoft dieses und das kommende Geschäftsjahr im zweistelligen Wachstumsbereich. 60 von 66 Analysten empfehlen den Kauf, nur sechs das Halten und keiner zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 411 Dollar bietet rund elf Prozent Kurschance – einzelne Kursziele bieten aber sogar nochmal deutlich mehr Luft nach oben. Microsoft bleibt also vermutlich auch erstmal weiter die Lieblingsaktie des Milliardärs Bill Gates.

Lesen Sie auch: Der Buffett-Indikator: Sein genialer Trick zeigt, wann Sie Aktien kaufen oder verkaufen sollten