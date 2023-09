Unternehmensprofil

Die Microsoft Corp. ist ein weltweit führender Hersteller von PC-Software und hat als solcher mit seinen Lösungen Standards gesetzt. Die Produktpalette des Konzerns erstreckt sich von Betriebssystemen und Serversoftware über Anwendungsprogramme, Applikationssoftware für Unternehmen und private Nutzer bis hin zu Unterhaltungsanwendungen auf mobilen und stationären Geräten. Neben den Online-Diensten Bing und MSN Portals gehören auch Skype (Internet-Telefonie) sowie Produkte und Dienstleistungen rund um die Spielekonsole Xbox zum Portfolio. 2016 wurde die LinkedIn Corporation für 27 Mrd. USD übernommen. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Productivity and Business Processes (Office Commercial, Office Consumer, LinkedIn, Dynamics business solutions), Intelligent Cloud (Server products, cloud services, Enterprise Services) und More Personal Computing (Windows, Devices, Gaming und Search advertising). Der Konzern wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet.

Offizielle Webseite: www.microsoft.com