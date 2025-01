Lionel Messi ist für viele Fans der beste Fußballer aller Zeiten. Doch nach mehreren furiosen Jahrzehnten auf dem Platz gab der Weltstar nun kürzlich auch sein Debüt auf dem Börsenparkett. Das sollten Anleger dazu jetzt wissen.

850 Tore in 88.910 Minuten auf dem Platz und eine schier unzählbare Zahl von Titeln – das sind nur einige Zahlen, die den Erfolg von Lionel Messi als Fußballer zeigen. Doch kürzlich hat der Star begonnen, sich auch auf einem anderen Feld auszuprobieren: dem Börsenparkett.

Lionel Messi an der Börse

So ging kürzlich die Edificio Rostower Socimi (ISIN: ES0105871000) in Spanien an die Börse. Dabei handelt es sich um eine Holding, die den Immobilienbesitz des argentinischen Superstars verwaltet. Die Anlagen konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf die Region Katalonien, wo Messi lange für den FC Barcelona spielte und seine Weltkarriere begann bzw. ausbaute.

Aktuell ist die Holding an der Börse rund 230 Millionen Euro wert und das trotz der roten Zahlen, die sie momentan noch schreibt. Zudem hat man sich kürzlich in einen REIT umgewandelt, um vermutlich von steuerlichen Vorteilen in Spanien zu profitieren.

Handeln können Anleger die Aktie aber in den meisten Fällen noch nicht, da es bisher keine freien Papiere im Umlauf gibt. Allerdings kündigte die Gesellschaft bereits an, dies in Zukunft ändern zu wollen und sich externen Investoren zu öffnen. Wann und in welchem Umfang dies der Fall sein wird, ist noch offen.

Mit dem Weltstar jetzt auch reich werden?

Dementsprechend müssen Anleger sich noch gedulden, wenn sie mit Lionel Messi an der Börse reich werden wollen. Sollte es aber tatsächlich zum Entstehen eines Streubesitzes bei der Holding kommen, dann kann sich ein Blick für Aktionäre lohnen, denn es winkt einerseits ein Zugang zu einem exklusiven Immobilienportfolio, andererseits ist eine große Nachfrage von Privatanlegern nach dem Prestigeobjekt “Lionel Messi-Aktie” nicht auszuschließen.

