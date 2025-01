Mit dieser neuen Aktion können sich Anleger jetzt ein volles Jahr lang bei diesem Neobroker Cashback für einen Sparplan auf den MSCI World sichern. Insgesamt fünf Prozent gibt es hier zurück, wenn man alle Bedingungen erfüllt. Das müssen Sie jetzt wissen und beachten.

Zwischen den Neobrokern in Deutschland ist inzwischen ein heißer Wettbewerb entbrannt. Das hat auch Auswirkungen auf die Neukundenprogramme und -aktionen. So bietet jetzt finanzen.net zero allen Neuzugängen ein Angebot, das aktuell seinesgleichen sucht.

Wie Sie sich jetzt Cashback auf Ihren ETF-Sparplan sichern können

Denn bei dem Neobroker erhalten all diejenigen, die bis zum 31. März 2025 ein Konto eröffnen, monatlich fünf Prozent Cashback auf einen Sparplan auf den Amundi MSCI World ETF (ISIN: IE000BI8OT95). Die maximale Sparrate beträgt dabei 110 Euro, sodass Kunden im besten Fall 5,50 Euro pro Monat erhalten. Letztere werden auf das entsprechende Verrechnungskonto gutgeschrieben.

Dementsprechend bietet sich hier die Chance für Sie, hier 66 Euro zusätzlich zu verdienen, während sie gleichzeitig mit einem MSCI World-ETF Vermögen aufbauen.

Wichtig: Die Laufzeit der Cashbackauszahlung beträgt pro Kunde lediglich zwölf Monate bis maximal zum 31.03.2026. Es gibt nur einmal monatlich eine Vergütung in Höhe von fünf Prozent und keine Nachholung im nächsten Monat, sollte der Sparplan einmal nicht ausgeführt worden sein.

Lohnt sich die Mega-Aktion des Neobrokers?

Doch es stellt sich natürlich für Kunden die wichtige Frage: Lohnt sich eigentlich die Aktion des Neobrokers?

Mit Blick auf die bis zu 66 Euro Prämie, die hier bei einem gleichzeitig kostenlosen Sparplan möglich sind und dem sehr guten Abschneiden von finanzen.net zero im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich, ist die Antwort definitiv ja.

Denn neben der aktuellen Aktion bietet der Neobroker den dauerhaft kostenlosen Handel von Aktien & ETFs, ein riesiges Anlageuniversum und darüber hinaus weder Kontoführungs- noch Depotgebühren.

