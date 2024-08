Lange konnte die Performance dieser weltbekannten Aktie nicht mit dem Markt Schritt halten. Doch seit 2024 scheint die Trendwende Form anzunehmen. Günstig ist das Papier aber momentan noch zu haben. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Über drei Jahre betrachtet lässt die Kursentwicklung der Aktie des Entertainmentriesen Disney bei Anlegern nicht viel Freude aufkommen. Die Folgen der Corona-Pandemie, ein kostspieliger Streaming-Service und einige Filmflops hatten die Aktie um fast 50 Prozent nach unten gedrückt. Doch seit diesem Jahr ist alles anders.

Disney-Aktie arbeitet an Trendwende

Seit 2024 steht für die Disney-Aktie schon ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche, das aber demnächst noch weiter anwachsen könnte. Denn viele Vorzeichen haben sich bei Disney geändert und Kritiker verstummen lassen. In diesem Sommer konnte der Mauskonzern schon zwei gigantische Erfolge an den Kinokassen feiern. So schickt sich der Marvel-Film „Deadpool & Wolverine“ nach einem starken Eröffnungswochenende im Juli an, der erfolgreichste „R-rated-Film“ (für Erwachsene) aller Zeiten zu werden. So stark war kurz nach dem Kinostart nur „Spider-Man: No Way Home“ im Jahr 2021. Die Superhelden-Müdigkeit scheint wieder vorbei zu sein, dafür sorgte auch die Ankündigung, dass Marvel-Maskottchen Robert Downey Jr. aka Iron Man in das Filmuniversum zurückkehren wird.

Daneben hat Disney außerdem in diesem Sommer mit „Inside Out 2“ den schon jetzt erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten in die Lichtspielhäuser gebracht. Satte 1,5 Milliarden US-Dollar konnte der Film jetzt bisher einspielen. Und ja, der Film ist jetzt schon erfolgreicher als „Barbie“.

Dazu ziehen auch die Einnahmen aus den Freizeitparks weiter an und Disney gelang es schon Monate vor dem eigentlichen Zieldatum, den Streaming-Service Disney+ aus den roten Zahlen zu führen.

Disney-Aktie so günstig wie lange nicht

Unter Experten bleiben die positiven Ergebnisse des Unternehmens ebenfalls nicht unbemerkt. So raten derzeit 21 Analysten an der Wall Street zum Kauf der Aktie, fünf würden sie halten und niemand verkaufen. Im Durschnitt traut die Street dem Papier noch ein Upside von fast 40 Prozent zu.

Und mit einem erwarteten KGV von 16 ist die Aktie mit diesen Hintergrundinfos ein echtes Schnäppchen. Disney steht also bedeutend besser da als noch vor einigen Jahren und untermauert wieder den Status als Aktie für die Ewigkeit. In solche Buy-and-hold-forever Aktien können Sie übrigens auch mit dem Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE investieren, in dem neben Disney noch 29 weitere Titel enthalten sind.

