Die Aktie der Lufthansa kam zuletzt nicht wirklich vom Fleck und auch langfristig war der Titel eher ein Geldverbrenner. Doch können diese guten Nachrichten die Aktie wieder fliegen lassen?

Die Lufthansa profitiert aktuell massiv vom Reiseboom und Nachholeffekten von Corona und zeigt dies auch bei den am Donnerstag gemeldeten Quartalszahlen. Können diese der Aktie wieder nach oben verhelfen?

Lässt eines der besten Geschäftsjahre aller Zeiten die Lufthansa-Aktie abheben?

Der Luftfahrtkonzern steuert nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll 2023 mindestens 2,6 Milliarden Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Im vergangenen Jahr hatte die Lufthansa im Tagesgeschäft rund 1,5 Milliarden Euro verdient und für 2023 bisher lediglich einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. In seinem bisher besten Jahr 2017 hatte der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von knapp 3 Milliarden Euro erzielt.

Im zweiten Quartal steigerte die Lufthansa ihren Umsatz dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn verdreifachte sich nahezu auf knapp 1,1 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch nie in einem zweiten Quartal. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 881 Millionen Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Lufthansa-Aktie verliert -5%

Allerdings gab es auch Negatives zu berichten, denn die Lufthansa kann nicht wie erwartet vom Reiseboom nach Corona profitieren.

Denn wegen der Engpässe im europäischen Luftverkehr soll das Flugangebot im laufenden Jahr jetzt nur etwa 85 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreichen. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Spohr 85 bis 90 Prozent angepeilt. Zudem lag der freie Barmittelzufluss deutlich unter den Erwartungen des Marktes.

Zwar bestätigte die Lufthansa auch die Ziele für 2024 und sprach von einem guten Buchungsvolumen, jedoch fokussierten sich Anleger vorwiegend auf das Negative und schickten den Titel um 5 Prozent nach unten.

Wie geht es weiter mit der Lufthansa-Aktie?

Damit ist eine Erholung bei der Lufthansa-Aktie ersteinmal vom Tisch. Zuletzt fiel das Papier unter die 200-Tage-Linie und zeigt nun einen deutlichen Abwärtstrend der bis zur nächsten Unterstützung bei 7,70 Euro laufen könnte.

Trotzdem sind die Analysten optimistisch für die Aktie und sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 33 Prozent bis auf 11,74 Euro.

