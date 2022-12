Angeblich ist Luxus ein zyklisches Geschäft, trotzdem liegt die Aktie von LVMH seit Jahresbeginn nur zwei Prozent im Minus. Lohnt sich hier ein Investment, vor allem mit Blick auf die Dividende? Von Johann Werther

Ob Gürtel, Mode, Parfum, Champagner oder Alkohol – LVMH ist der Inbegriff von Luxus und über den gesamten Sektor diversifiziert. Der größte Luxusgüterkonzern der Welt, ist vor allem für die namensbildenden Marken Louis Vuitton, Moet und Hennessy bekannt, aber auch Dior oder Dom Pérignon gehören zum französischen Unternehmen. Mit diesen ist man global aktiv und setzt die Produkte auf der ganzen Welt sehr gewinnbringend um.

Kriterienanalyse von LVMH

Doch egal wie gut ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, aber sie zeigen doch oft eine Art Track-Record des Managements. In den vergangenen fünf Jahren liegt das Papier mit 188 Prozent im Plus und hat seit Anfang des Jahres, während der breite Markt kräftig abstürzte, ca. 2 Prozent an Wert verloren.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 2,08 Prozent. Zudem zahlt das Unternehmen schon sehr lange Ausschüttungen an Aktionäre. Diese wurden seit 2005 immer konstant gesteigert, mit Ausnahme im Corona Crash (Kürzung) und der Finanzkrise (Stagnation).

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Durch den hohen Anteil des CEO Bernard Arnault liegt der Streubesitz bei nur 44,8 Prozent liegt.

Deswegen 0 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung

Größter Streitpunkt um die LVMH Aktie dürfte wohl die Bewertung sein. Da man Luxus am Markt als allgemein zyklisch einstuft, ist die Bewertung mit KGV 20 eigentlich deutlich zu hoch. Allerdings zeigt LVMH immer wieder, dass sie durch ihre Marktposition und ihrem Kundensegment eigentlich keiner Zyklik unterliegen und die Bewertung auch rechtfertigen.

Deswegen 2 von 2 Punkt für die Aktie

Newslage

Und damit kommen sind wir schon beim nächsten Punkt: der Newslage. Hier ist es sehr ruhig rund um LVMH und die einzigen Nachrichten, welche es über den Konzern gibt, sind die Meldungen, dass Geschäftsführer Bernard Arnault bald vom zweitreichsten zum reichsten Mann der Welt aufsteigen könnte.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells

Und auch in Zukunft müssen sich Aktionäre wohl sehr wenig Sorgen um das weitere Geschäft von LVMH machen. Luxus ist immer aktuell und die wirklich vermögende Bevölkerungsschicht macht sich wenig daraus ob eine Handtasche 3000 Euro oder wegen der Inflation 3500 Euro kostet.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie





Fazit zur LVMH-Aktie

Damit erreicht LVMH in diesem Ranking 9 von 10 Punkten. Das hohe Scoring zeigt, dass die Aktie von verschiedenen Perspektiven aus einen Blick wert ist. LVMH ist ein breit diversifizierter, international agierender Konzern, der unbestritten in seiner Marktstellung und Preissetzungsmacht ist. Das Unternehmen hat starke Marken, die auch in Zukunft viel Cashflow einbringen dürften. Aus diesem Grund dürften sich Anleger also nicht nur über die Aktie selbst, sondern auch über weiterhin stark steigende Dividenden freuen.