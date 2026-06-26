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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

LVMH

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WKN 853292
ISIN FR0000121014
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 85,32 80,97 80,81 84,68 86,15
    Nettogewinn (Mrd) 12,69 11,20 11,22 12,96 15,95
    Gewinn/Aktie 25,54 22,47 21,86 25,13 30,34
    Dividende/Aktie 14,12 13,07 13,00 13,00 13,00
    Rendite (%) 2,97 2,75 2,02 2,05 1,77
    KGV 18,58 21,16 29,51 25,29 24,18
    KUV 2,76 2,93 3,97 3,75 4,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA bezeichnet sich selbst als einer der größten und bekanntesten Anbieter von Luxusgütern. Das Portfolio des Konzerns besteht aus mehr als 60 Prestige-Marken aus den Bereichen Spirituosen & Weine; Parfüm & Kosmetika; Mode & Lederwaren sowie Uhren & Schmuck. Das Unternehmen verfügt dabei weltweit über ein eigenes Retailing-Netzwerk. Neben den Marken Louis Vuitton und Moet Hennessy gehören zum Portfolio unter anderem auch Kenzo, Christian Dior, Givenchy, Fendi, benefit, Donna Karan, Tag Heuer, Ebel oder auch Dom Perignon und seit 2011 Bulgari. Das Unternehmen entstand im September 1987 durch die Fusion des Koffer- und Taschenherstellers Louis Vuitton und des Champagnerherstellers Moet Hennessy.

    Offizielle Webseite: https://www.lvmh.com

    Aktionärsverteilung