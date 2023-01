Der Luxuskonzern LVMH hat in den letzten Monaten eine starke Performance hingelegt und steht kurz davor bei 806 Euro ein neues Allzeithoch zu markieren. Doch was sagen die am Donnerstag gemeldeten Quartalszahlen über die weitere Unternehmensentwicklung aus?

LVMH ist Luxus pur. Der französische Großkonzern hat nicht nur seinen Mehrheitsaktionär Bernard Arnault zum reichsten Menschen der Welt gemacht, sondern vereint auch führende Marke wie Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Co. unter einem Dach.

Dass dies eine gute Kombination zu sein scheint, zeigt allein schon der Kursverlauf der Aktie, welche seit dem Jahr 2000 Anlegern mehr als 1000 Prozent Kursrendite gebracht hat und zusätzlich dazu noch jedes Jahr Dividenden.

Luxus geht immer

Dazu markierte das Unternehmen trotz der vielfältigen Krisen im Jahr 2022 ein neues Allzeithoch bei 805 Euro, welches aktuell nicht weit vom aktuellen Kurs weg liegt.

Durch seine gute Performance und seine ständigen Cashflows hat LVMH damit den Mythos von “Luxus geht immer” an der Börse geschaffen. Hintergrund ist der Gedanke, dass die wirklich Reichen und Schönen nicht darauf schauen, ob eine Handtasche nun 3000 oder 4000 Euro kostet, was es dem Unternehmen ermöglicht, gerade im inflationären Umfeld Preissetzungsmacht auszuüben.

Starke Zahlen

Dies unterstreichen auch die am Donnerstagnachmittag gemeldeten Zahlen des Konzerns. So konnte man den Umsatz und Gewinn nicht nur stabil halten, sondern beide Kenngrößen um satte 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Dabei lag sogar das organische Umsatzwachstum des Unternehmens über der Inflation bei 9 Prozent.

Auch der Ausblick des Unternehmens war für 2023 verhalten positiv. CEO Bernard Arnault sprach davon, dass er positiv für das kommende Jahr sei, wenngleich man trotzdem wachsam sein müsste.

LVMH - Luxus für das Depot?

Und gerade Anleger sollten sich nach diesen positiven Nachrichten und den starken Ergebnissen die LVMH-Aktie einmal genauer anschauen. Immerhin ist der Luxusgüterkonzern Platzhirsch und scheint anders als viele Konkurrenten deutlich weniger am Konjunkturzyklus zu hängen.

Zwar scheint das Unternehmen (KGV 18-20 je nach Schätzung) etwas teuer, doch Luxus und vor allem Qualität haben auch hier ihren Preis. Dazu kommt, dass gerade im Vergleich mit Konkurrenten wie Hermes die Aktie fast schon spottbillig scheint.

Übrigens: Die LVMH-Aktie befindet sich mit 29 weiteren Werten wie Berkshire Hathaway, Microsoft oder Allianz im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH