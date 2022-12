Seit kurzem ist der Sportwagenbauer Porsche im DAX gelistet. Macht es Porsche wie Linde und verabschiedet sich bald schon wieder aus dem Leitindex? Von Matthias Fischer

Der Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke weist solche Gedankenspiele von sich: „Wir stehen zum Handelsplatz Frankfurt“, zitiert die „Börsen-Zeitung“ den Finanzvorstand. Die Notierung in Frankfurt passe zu dem Unternehmen, das für „made and engineered in Germany“ stehe. Porsche war vor drei Monaten zum Emissionspreis von 82,50 Euro an die Börse gegangen, jetzt liegt der Kurs bei rund 97 Euro.



Linde dagegen will raus aus dem DAX. Der Gasekonzern begründet dies mit der Regelung, dass ein Unternehmen nicht mehr als 10 Prozent Gewicht im Index haben darf. Linde ist das größte Unternehmen im deutschen Leitindex. Am 18. Januar 2023 soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Rückzug aus dem DAX von den Anteilseignern abgesegnet werden.

