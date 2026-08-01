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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Porsche AG

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WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 35,14 35,27 36,27 40,08 40,53
    Nettogewinn (Mrd) 2,00 1,66 0,31 3,60 5,16
    Gewinn/Aktie 2,20 1,83 0,47 3,94 5,66
    Dividende/Aktie 1,11 1,05 1,00 2,30 1,01
    Rendite (%) 2,59 2,45 2,18 3,95 1,26
    KGV 19,35 23,16 97,40 14,76 14,14
    KUV 1,11 1,10 0,57 0,66 0,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist einer der renommiertesten Sportwagenhersteller der Welt. Nach der Einführung des Porsche Typ 356 im Jahr 1948 hat das Unternehmen 1963 mit der Einführung des "911" (damals Porsche 901 bezeichnet) einen ersten Meilenstein gesetzt. 1970 schaffte Porsche mit dem "917" den ersten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Es folgten die Markteinführung des Boxster in 1996, des Cayenne 2002, des Panamera 2009, des Macan 2013 und des Taycan (der erste Serien-BEV) 2019. Insgesamt verkauft Porsche seine Fahrzeuge in rund 120 Ländern über ein Netz von mehr als 900 Porsche-Zentren. Daneben bietet Porsche Fahrzeugleasing und -finanzierung, flexible Mobilitätslösungen sowie verschiedene After-Sales-Produkte und -Dienstleistungen an. Porsche Motorsport beteiligt sich an verschiedenen Rennwettbewerben und entwickelt und produziert Antriebsstränge und Fahrzeuge für den Einsatz in diesen Wettbewerben.

    Offizielle Webseite: https://www.porsche.com

    Aktionärsverteilung