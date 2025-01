Diese MDAX-Aktie ist am Donnerstag um 15 Prozent kurz nach dem Handelsstart eingebrochen, was einen der deutlichsten Rücksetzer in den vergangenen Jahren im Index markiert. Doch was ist genau passiert? Und wie kann es für die Papiere jetzt weitergehen?

Der Sportartikelhersteller Puma steht am Donnerstag massiv unter Druck. Nachdem das Unternehmen Zahlen vorgelegt hat, strafte die Börse den MDAX-Konzern in einer ersten Reaktion mit einem satten Abschlag um -15 Prozent ab.

Mega-Crash bei MDAX-Aktie um -15%

Dahinter steckt vor allem die Verfehlung der Erwartungen beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), nachdem der Konkurrent Adidas früher in dieser Woche deutlich überzeugt hatte. So meldete Puma für das abgelaufene vierte Quartal unter dem Strich 109 Millionen Euro an bereinigtem Gewinn, die Experten hatten im Konsens mit 131 Millionen Euro gerechnet. Die Jahresziele konnten damit lediglich am unteren Ende der Spanne erreicht werden.

In Reaktion auf diese Ergebnisse kündigte Puma-Chef Arne Freundt zudem ein neues Effizienz- und Sparprogramm an, das die EBIT-Marge auf 8,5 Prozent im Jahr 2025 verbessern soll (aktuell 7,1 Prozent). Allerdings konnte damit der Unmut der Börse nicht besänftigt werden.

Klare Kaufchance oder Alarmsignal?

Damit unterschreitet das Papier nun seine Jahrestiefs aus 2024 und setzt den Abwärtstrend der vergangenen Wochen in außerordentlicher Manier fort. Angesichts dieser Entwicklung droht charttechnisch weiteres Ungemach in den kommenden Handelstagen.

Dennoch könnte sich für mutige Anleger bei dem Titel eine Kaufchance ergeben, sollte sich die Reaktion der Börse als übertrieben erweisen und das Effizienzprogramm des Konzerns Wirkung zeigen. Auch die Experten von BÖRSE ONLINE sind optimistisch und empfehlen die Papiere mit einem Kursziel von 70 Euro zum Kauf (Stopp bei 32,50 Euro).

