Viele Anleger setzen auf Tagesgeldkonten, um ihr Geld sicher zu parken. Doch es gibt eine spannende Alternative, die nicht nur sicher ist, sondern auch höhere Zinsen bietet: ein spezieller ETF, der den Leitzins der EZB abbildet. Warum dieser ETF eine clevere Wahl sein kann, erfahren Sie hier.

Warum Tagesgeldkonten nicht immer die beste Wahl sind

Tagesgeldkonten gelten als sichere Möglichkeit, kurzfristig Geld zu parken. Allerdings sind die Zinsen oft enttäuschend – gerade in Zeiten hoher Inflation. Sven Klünder, ein erfahrener Anleger und Aktien-Influencer, hat eine Alternative gefunden: einen ETF, der den Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) nachbildet. Dieser swapbasierte ETF bietet aktuell eine Rendite von rund 3 % – deutlich mehr als die meisten Tagesgeldkonten. "Für mich ist das eine perfekte Tagesgeldalternative", erklärt Klünder im Gespräch.

Der große Vorteil: Im Gegensatz zu klassischen Tagesgeldkonten bleibt das Geld flexibel und liquide, während es verzinst wird. Natürlich weist Klünder darauf hin, dass auch ein solcher ETF gewisse Risiken birgt, da er an der Börse gehandelt wird. Dennoch sieht er diese Option als "relativ sicher" und besonders attraktiv für Anleger, die ihre Cash-Reserven nicht ungenutzt lassen möchten.

FTSE All World ETF: Breite Diversifikation und geringeres Risiko

Zusätzlich zum Tagesgeld-ETF setzt Sven Klünder auf zwei weitere ETFs und zahlreiche starke Dividenden-Aktien. Damit hat sich der 36-Jährige ein beachtliches Portfolio und starke Dividenden-Einnahmen aufgebaut. Sven Klünder berichtet, dass er in der Vergangenheit auf eine klassische 70/30-Strategie aus MSCI World und Emerging Markets gesetzt hat, sich mittlerweile jedoch für den FTSE All World ETF entschieden hat. "Da habe ich gesagt, ich setze jetzt auf den FTSE all World, das ist auch einfacher, da muss ich nicht rebalancen", erläutert er. Der ETF bietet eine breitere Diversifikation und enthält Emerging Markets mit einem geringeren Anteil von nur 10 Prozent.

