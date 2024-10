Diese Aktie scheint es Cathie Wood besonders angetan zu haben: Denn die Investorin schlägt immer und immer wieder bei einem gecrashten Kandidaten zu. Das Besondere: Es könnten Kurschancen von über 300 Prozent winken.

Im September schien sich Cathie Wood (68) etwas untypisch zu verhalten. Denn die sonst eigentlich so bullische Investorin legte eher die Verkaufs-Stufe ein und stieß zahlreiche Aktien ab.

Nicht jedoch eine: Denn bei einem ganz besonderen Kandidaten schlug die bekannte Investorin immer wieder zu. Es könnte einen vielversprechenden Grund dafür geben: Die Aktie könnte nämlich Kurschancen von über 300 Prozent bieten.

Bei dieser gecrashten Aktie geht Cathie Wood gerade auf Einkaufstour

Cathie Wood setzt bei ihren Investitionen vor allem auf disruptive Innovation. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die häufig noch am Anfang ihrer Reise stehen, deren Produkte und Dienstleistungen jedoch das Potenzial haben, in Zukunft die Welt zu verändern. Zwar sind diese häufig noch nicht profitabel und eine Investition geht daher oft mit einem hohen Risiko einher.

Fest steht aber auch: Anleger, die wirklich von Anfang an bei etwas Revolutionärem dabei sein wollen, können bei Wood auf geniale Ideen stoßen. Und bei folgender Aktie könnte es sich um so eine geniale Idee handeln…

Aktie crasht um 80% – doch Cathie Wood schlägt zu

Es ist schon etwas auffällig: Während Cathie Wood im September bei dem Großteil der Aktien des von ihr aktiv gemanagten ARK Disruptive Innovation ETFs eher die Verkaufsschiene fuhr, so blieb sie bei einer Aktie jedoch bullisch.

Dabei handelt es sich um das Biotechunternehmen Pacific Biosciences. Dieses stellt Systeme für die Gensequenzierung her, die laut eigener Aussage als fortschrittlichste der Welt gelten. Dank diesen kann sich die Gesundheit von Menschen verbessern und genetische Krankheiten geheilt werden. Wood schlug Ende September gleich zweimal bei Pacific Biosciences zu, kaufte insgesamt über 1,5 Millionen Aktien. Doch auch bereits das ganze Jahr über schlug Wood bei dieser Aktie immer wieder zu. Im ETF nimmt die Aktie die 30 größte Position von 34 ein, insgesamt hält Wood über 18,8 Millionen Aktien der Biotech-Firma.

Doch lohnt es sich wirklich, wie Cathie Wood auf diese Aktie zu setzen?

Sollten Sie wie Cathie Wood die Pacific Biosciences Aktie kaufen? So viele Kurschancen sind drin

Auf den ersten Blick scheint ein Investment in die Pacific Biosciences Aktie durchaus eher wagemutig. Denn die Aktie liegt seit Jahresanfang rund 80 Prozent im Minus. Dieses Jahr könnte der Umsatz um knapp 17 Prozent auf 167,5 Millionen US-Dollar zurückgehen. Auch ist das Unternehmen noch lange nicht profitabel.

Wood scheint also große Hoffnungen darauf zu setzen, dass sich das Thema Gensequenzierung in Zukunft durchsetzt. Immerhin soll der weltweite Markt dafür laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr rund 20 Prozent wachsen. Wenn Pacific Biosciences in Zukunft Durchbrüche gelingen, könnte es für die Aktie entsprechend aufwärts gehen.

Dennoch sollten Anleger das Risiko der einzelnen Kandidaten bedenken, gegebenenfalls auf ETFs setzen, die die gesamte Branche abdecken, oder nur mit geringen Einsätzen investieren. Sieben Analysten raten derzeit zum Kauf der Aktie, acht zum Halten, keiner zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 2,86 US-Dollar bietet derzeit eine Kurschance von rund 75 Prozent. Jefferies sieht mit einem Kursziel von vier US-Dollar sogar eine Kurschance von 145 Prozent. Das höchste Kursziel sehen die Analysten der Scotiabank mit sieben US-Dollar, was einem sagenhaften Aufwärtspotenzial von 330 Prozent entspricht.

