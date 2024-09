Tech-Mogul und Milliardär Bill Gates besitzt gerade einmal zwei Aktien aus dem Technologie-Bereich. Doch die haben es in sich und bieten Kurschancen von bis zu 165 Prozent.

Die meisten Leute kennen den Milliardär Bill Gates (68) vor allem durch den von ihm gegründeten Microsoft-Konzern. Der Tech-Gigant ist heute das zweitgrößte Unternehmen der Welt und ist mit seinen Produkten und Dienstleistungen aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken.

Doch tatsächlich findet der 68-jährige in den vergangenen Jahren auch zunehmend Beachtung durch seine Investitionen. Denn das Geld seines Herzensprojekts, der Bill & Melinda Gates Foundation, wird im gleichnamigen Trust von externen Managern verwaltet. Dieses Geld will also wohl investiert werden und Gates steht mit seinem Namen und Gesicht dafür.

Umso spannender wird es, wenn man einen Blick auf das Portfolio des Trusts wirft. Denn das offenbart: Im Portfolio des Tech-Milliardärs befinden sich gerade einmal zwei Tech-Aktien. Doch das könnte sich auszahlen: Denn sie bieten Kurschancen von bis zu 165 Prozent.

Auf diese 2 Tech-Aktien hat es Milliardär Bill Gates abgesehen

Die erste Tech-Aktie und auch die Aktie mit der größten Gewichtung im Portfolio von Milliardär Bill Gates scheint auf den ersten Blick wenig überraschend: Microsoft. Sie nimmt hier eine Gewichtung von über 30 Prozent ein. Doch tatsächlich befindet sich die Aktie erst seit dem dritten Quartal 2021 im Portfolio. Es sollte sich gelohnt haben, denn die Aktie ist seitdem nochmal immens gestiegen.

Die Microsoft-Aktie bietet Tech-Anlegern das Beste aus zwei Welten: Stabilität PLUS innovatives Wachstum. Microsoft verfügt über stabile Zahlen, ein starkes Geschäftsmodell und zahlt sogar eine Dividende. Gleichzeitig spielt es jedoch in so gut wie jedem wachstumsstarken Tech-Bereich wie Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) vorne mit und bleibt stets am Zahn der Zeit. Für dieses und das kommende Geschäftsjahr erwarten Analysten zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz und Gewinn. Die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf. Am optimistischsten ist Truist Securities: Mit einem Kursziel von 600 US-Dollar sehen die Experten aktuell Kurschancen von rund 40 Prozent.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Überraschung: Auf diese Tech-Aktie setzt Milliardär Bill Gates außerdem

Die zweite und damit letzte Tech-Aktie aus Bill Gates Portfolio ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie Microsoft, doch umso überzeugter scheint Bill Gates zu sein. Dabei handelt es sich um das Software- und Biotechunternehmen Schrödinger, das sich auf ein überaus vielversprechendes Zukunftsthema konzentriert: Auf die Entwicklung von Computerwerkzeugen und Software für die Arzneimittelforschung. Das könnte diese deutlich effizienter machen.

Allerdings ist Schrodinger aktuell nicht profitabel, der Verlust je Aktie könnte sich dieses Geschäftsjahr laut Analysten von minus 1,05 US-Dollar auf minus 2,46 US-Dollar erhöhen. Zwar ist der Umsatz die vergangenen Jahre stets zweistellig gewachsen, dieses Jahr könnte er allerdings um 3,1 Prozent zurückgehen, ehe es das kommende Geschäftsjahr wieder zweistellig bergauf gehen könnte. Aktuell liegt die Aktie rund 50 Prozent im Minus seit Jahresanfang. Bill Gates scheint dennoch an das Zukunftspotenzial der Aktie zu glauben, immerhin ist seine Foundation nach BlackRock der größte Anteilseigner der ausstehenden Aktien mit 10,97 Prozent. Auch die Mehrheit der Analysten ist überzeugt und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 33 US-Dollar 76 Prozent Luft nach oben. Noch optimistischer sind die Analysten von Piper Sandler. Mit 50 US-Dollar sehen sie sogar ein Potenzial von 165 Prozent.

Lesen Sie auch: Daimler Truck, Rheinmetall & Co: Die besten DAX-Aktien der Welt mit bis zu 50% Kurschance

Oder: Insider-Geschäfte: Diese Aktien könnten mit Geheimwissen kürzlich gekauft und verkauft worden sein

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.