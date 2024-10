Diese Dividendenaktien sind für Anleger definitiv einen Blick wert. Hier winken bis zu 237 Prozent an Kurschance laut den Schätzungen der Analysten und bis zu 13 Prozent an Dividendenrendite. Ein klares Signal, um bei den Papieren zuzuschlagen?

Dividendenaktien gelten meistens nicht als Werte, die die große Kursperformance im Portfolio bringen. Doch wer das denkt, der unterliegt einem Irrtum. Besonders bei vielen spekulativen Hochdividendenaktien schlummern einige echte Kursraketen, obwohl man dies auf den ersten Blick nicht denken mag.

Bei diesen Aktien gibt es bis zu 237% Chance und 13% Dividende

So sehen Analysten bei diesen zehn Aktien bis zu 237 Prozent an Kurspotenzial im Konsens. Darüber hinaus winken hier bis zu 13 Prozent an Dividendenrendite. Es kann sich also ein Blick für Anleger lohnen:

ING – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 29 Prozent / Dividendenrendite: 5,7 Prozent

Sitio Royalts – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 27 Prozent / Dividendenrendite: 8,1 Prozent

Opera – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 54 Prozent / Dividendenrendite: 5,1 Prozent

ACCO – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 80 Prozent / Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Deluxe – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 87 Prozent / Dividendenrendite: 6,2 Prozent

Geopark – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 57 Prozent / Dividendenrendite: 6,8 Prozent

Enel Chile – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 66 Prozent / Dividendenrendite: 7,5 Prozent

Coppa Holdings – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 58 Prozent / Dividendenrendite: 6,1 Prozent

MarketWise – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 222 Prozent / Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Office Properties Income – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 238 Prozent / Dividendenrendite: 13,2 Prozent

Besonders spannend ist dabei die folgende Aktie:

Sie wollen weiterer solcher Aktien-Tipps - und zwar exklusive? Dann melden Sie sich jetzt für den kostenloses BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an.

Mega Kurspotenzial und hohe Dividende bei dieser Aktie

Speziell die Aktie von Deluxe können sich Anleger etwas genauer anschauen, denn der Wert ist ein echter Allrounder im Finanzbereich. So bietet man in Nordamerika für kleine und mittlere Unternehmen Zahlungsdienstleistungen an und für größere ein zusätzliches Leistungspaket (unter anderem Forderungsmanagement & Co.)

Durch die breite Palette an Dienstleistungen wächst Deluxe mit seinen Kunden, was die Analysten mit einem impliziten Kurspotenzial von 87 Prozent auch optimistisch für die Zukunft macht.

Lesen Sie auch:

Bitcoin, Ethereum und der geheimnisvolle Dritte: Diese Kryptowährungen laufen im Oktober am besten

Oder:

11,63% Dividendenrendite: Unterbewertete deutsche Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden