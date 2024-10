Am Tag der deutschen Einheit gibt es hohe Dividenden: Denn wir haben den DAX, MDAX und SDAX nach den günstigsten Aktien mit der höchsten Dividende durchsucht. Heraus kam folgende Liste mit 15 spannenden Werten und bis zu 11,63% Dividendenrendite.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei deutschen Aktien

Deutsche Aktien

Wir haben den DAX, den MDAX und den SDAX nach denjenigen Aktien mit der höchsten Dividendenrendite durchsucht. Zeitgleich mussten die betreffenden Aktien auch unterbewertet in Form eines niedrigen KGVs sein. Die 15 Aktien oben stellen nun jeweils die 5 Aktien aus jedem Index dar, die diese Kriterien erfüllen.

Wenig überraschen sind aus dem DAX vor allem die Auto-Werte in dieser Liste. Etwa Volkswagen schaffte es mit einem prognostizierten KGV für 2025 in Höhe von 3,2 und einer Dividendenrendite von hohen 9,90 Prozent. Allerdings müssen Anleger hier aufpassen: Denn grade bei Volkswagen und den anderen Autobauern kann es Gewinneinbrüche und damit auch höhere KGVs und später niedrigere Dividenden geben. Auch wenn die Bewertungen jetzt toll aussehen, so sollten Anleger sich nicht direkt einfach an diesen Aktien laben. Neben einer schönen Bewertung sollten Aktien auch immer einen guten Aufwärtstrend haben oder zumindest eine Trendumkehr aufweisen.

Und diese unterbewerteten deutschen Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs sehen jetzt attraktiv aus:

BIs zu 11,63 Prozent Dividendenrendite bei unterbewerteten deutschen Aktien

Die höchste Dividendenrendite in dieser Liste bietet dabei Mutares. 11,63 Prozent soll es bei der Holding geben, welche mittelständische Unternehmen im Umbruch aufkauft und versucht, gewinnbringend wieder zu veräußern. Die Mutares-Aktie ist zwar aktuell sehr attraktiv bewertet mit einer hohen Dividende und einem niedrigen KGV von 6,0, doch der Aktienchart schreit momentan nicht nach einem Einstieg.

Bevor Anleger sich an Aktien in einem Abwärtstrend abarbeiten, könnte man etwa auf die Freenet-Aktie setzen. Denn der Telekommunikationsdienstleister befindet sich in einem Aufwärtstrend, und notiert über der 50-Tage-Linie und über der 200-Tage-Linie. Zudem ist die Freenet-Aktie mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent ebenfalls attraktiv bewertet. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei Freenet zu einem Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro.

Ebenfalls besser sieht es nach dem starken Kursanstieg der letzten Tage bei BASF aus. Sofern die BASF-Aktie über der 200-Tage-Linie verbleibt, können Anleger einsteigen. Mit einem KGV von 11,7, einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent und einem beginnenden Aufwärtstrend, könnte die Chemie-Aktie eine attraktive Gelegenheit sein. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf mit einem Kursziel von 65 Euro.

So sehen Anleger, dass es sehr viele unterbewertete deutsche Aktien mit hohen Dividenden gibt. Doch nicht jede Aktie sollte man aufgrund dieser Bewertung direkt kaufen. Am besten sollte sich das Papier nämlich zusätzlich auch in einem Aufwärtstrend befinden.

