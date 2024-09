In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Analystenhaus J.P. Morgan haben die Experten ein unglaubliches Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom verhängt. Sehen die Analysten hier Chancen, die der Rest des Marktes womöglich nicht sieht? Und schlummern bei den Papieren des DAX-Konzerns wirklich 53 Prozent Kurspotenzial?

Die Aktien der Deutschen Telekom haben seit Jahresbeginn eine enorme Rallye hinter sich. Fast 20 Prozent ging es seit Januar nach oben. Doch laut den Analysten von J.P. Morgan muss das längst nicht alles sein. Denn die Experten haben jetzt ein neues Mega-Kursziel für die Papiere ausgerufen:

Mega-Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie

So verhängte Analyst Akhil Dattani am Dienstag ein Kursziel von 40 Euro für die Aktien der Deutschen Telekom. Dies entspricht vom aktuellen Niveau einer Kurssteigerung von 53 Prozent und liegt deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Marktbeobachter von 31,93 Euro.

In einer Begründung für seinen Optimismus schrieb Dattani, dass die Aktie weiterhin so günstig sei wie vor 4,5 Jahren und das, obwohl sich der Kurs verdoppelt habe. Außerdem sieht der Experte keine Aussicht auf eine Wachstumsverlangsamung und eine weiterhin exzellente Strategieumsetzung durch das Management. Dementsprechend sieht der Experte für den Titel noch einiges an Aufwärtspotenzial.

Winken für Aktionäre der Deutschen Telekom-Aktie jetzt 53% Kurspotenzial?

Doch besteht eine Chance für Anleger, dass sich das von J.P. Morgan in den Raum gestellte Kurspotenzial von 53 Prozent nach dem Anstieg der Aktie über 26 Euro realisiert?

Tatsächlich ist dies mit Blick auf die zuletzt positiven Ergebnisse der Telekom und die weiteren Zukunftsaussichten nicht unwahrscheinlich. Daher kommt es auch, dass die Analysten trotz einiger skeptischer Stimmen, im Konsens Kurspotenzial bis auf rund 32 Euro sehen.

BÖRSE ONLINE ist, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 30 Euro, allerdings etwas konservativer, wenngleich ebenfalls optimistisch für einen Anstieg.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.