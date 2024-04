Analysten trauen der Aktie von Volkswagen noch eine ordentliche Aufwärtsbewegung zu – mahnen aber auch vor zu viel Euphorie. Das sollten Anleger wissen.

Wenn man den Analysten von Bernstein glaubt, dann steckt in der Aktie des Autobauers Volkswagen noch ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Derzeit notiert das Papier bei fast genau 120 Euro und verzeichnete am Mittwoch ein leichtes Minus. Bernstein Research hatte sein Kursziel von 135 auf 150 angehoben, die Aktie aber von „Outperform“ auf „Market-Perform“ abgestuft.

Die Analysten schrieben in einer am Mittwoch vorgelegten Studie, dass die Endphase der Rallye noch bevorstehe und die Bewertungen in der Branche keineswegs überzogen seien. Tatsächlich liegen sie den Angaben zufolge trotz der sprunghaft gestiegenen Margen und Cash-Renditen unter dem langfristigen historischen Durchschnittsniveau. Zudem sehen die Experten Anzeichen dafür, dass die Wolfsburger ihre aufgeblähten Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungskosten in Angriff nehmen und sich stärker auf die Steigerung der Rendite konzentrieren.

Gemischte Gefühle bei Volkswagen

Auch die US-Bank JPMorgan sieht mit einem Kursziel von derzeit 128 Euro bei der Volkswagen-Aktie noch etwas Luft nach oben, beließ ihre Einstufung aber auf „Neutral“. Unter anderem höhere Fixkosten bei der Kernmarke VW drücken laut den Experten gerade die Stimmung. Und Anleger müssen sich, bevor es wieder nach oben geht, unter Umständen erst noch für einen weiteren Kursrutsch wappnen, nachdem das Papier zuletzt unter die 50-Tage-Linie gerutscht ist.

Quartalszahlen bei Volkswagen stehen an

Am 30. April wird Volkswagen zudem die Zahlen zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31. März endete. Zwar kann der Autobauer da natürlich auch überraschen, der Analystenkonsens geht momentan aber von einem schlechteren Ergebnis als noch im Vorjahr raus. Im Durchschnitt soll der Gewinn je Aktie bei 7,37 Euro liegen, während im Vorjahresquartal noch 8,37 Euro zu Buche standen.

Beim Umsatz rechnen die Experten zudem mit einem Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Große Kursschübe sind bis dahin also nicht zu erwarten, zumal ein Unterlaufen der Erwartungen auch einen Kursrutsch zur Folge haben könnte. Langfristig ist VW aber aufgrund seiner starken Marktposition für BÖRSE ONLINE weiter ein Kauf und womöglich jetzt etwas günstiger zu haben als sonst.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Ist das die Wende am Immobilienmarkt? Das macht Besitzern jetzt Hoffnung

Oder: Globale Dividendenstars mit attraktiven Ausschüttungen und bis zu 20 Prozent Kurspotenzial

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..