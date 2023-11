Sowohl die Aktien von Mercedes-Benz als auch die von Porsche mussten am Freitag zum Ende der Handelswoche Kursverluste verbuchen. Das macht den Anlegern jetzt Sorgen:

Am Freitag verlor die Aktie von Mercedes-Benz auf Tradegate 0,6 Prozent, die Aktie der Porsche Holding sogar 1,1 Prozent. Ursache ist primär eine Studie der Barclays Bank, die Anlegern jetzt Sorgen bereitet.

Das macht Anlegern bei Mercedes und Porsche Sorgen

Denn Mercedes-Benz und die VW-Holding Porsche SE stufte der Experte Erwann Dagorne von der Barclays Bank auf "Equal Weight" von zuvor “Overweight” ab.

So dürften die großen europäischen Hersteller bei den Gewinnen die Spitzen erreicht haben, lautete die Begründung der Barclays-Experten. Preise normalisierten sich, es gebe Gegenwind von steigenden Kosten und der Übergang zu batteriebetriebenen Fahrzeugen nage an der Profitabilität.

Die Anlagestory sei nicht zerbrochen, aber angeknackst, hieß es zusätzlich über Mercedes-Benz in der Studie. Konkret habe der Markt von den Stuttgartern mehr Widerstandskraft erwartet. Zudem nähmen die Rabatte zuletzt zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich.

Wie geht es weiter mit den Aktien von Mercedes und Porsche?

Keine positiven Impulse also für die beiden Automobilaktien. Allerdings sind die angesprochenen Probleme in der gesamten Branche schon längerfristig bekannt. Trotzdem ist klar: in den kommenden Jahren muss eine Lösung her, da die Aktien sonst ihre Abwärtsbewegung fortsetzen.

Diese Einschätzungen bedeutet für die Porsche Holding am Freitag dann auch wieder einen Fall unter die 50-Tage-Linie, nachdem sich der Wert, der sich in einem starken Abwärtstrend befindet, kurzzeitig wieder berappelt hat.

Für die Aktien von Mercedes-Benz hingegen sieht es so aus, als würden diese ihre Bodenbildung nach dem Abverkauf im November fortsetzen. Allerdings mehrt die Barclays-Studie die Angst der Aktionäre primär in Bezug auf die Unsicherheit, was die komplette Transformation zur E-Mobilität angeht.

Börse Online ist aber trotzdem weiterhin optimistisch für die Werte und empfiehlt diese zum Kauf. Das aktuelle Kursziel von Mercedes liegt dabei bei 90 Euro und von der Porsche Holding bei 80 Euro.

Mit Material von dpa-afx

