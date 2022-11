Beflügelt von einem positiven Analystenkommentar ist die Aktie von Merck KGaA am Montag an die DAX-Spitze gestiegen. Der Titel gewann knapp sechs Prozent stieg auf den höchsten Stand seit August. Von Sonja Funke

Beim Darmstädter Pharmakonzern Merck läuft es rund: Umsatz und Ergebnis stiegen im dritten Quartal vor allem dank des guten Geschäfts mit neuen Arzneimitteln und Produkten für deren Herstellung kräftig. Die US-Investmentbank Bank of America (BoA) hatte den Titel von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 215 Euro erhöht. Analyst Sachin Jain ist mit Blick auf das Pharmageschäft optimistischer als die Mehrzahl seiner Kollegen. Das MS-Mitte Evobrutinib, zu dem gerade klinische Studien laufen, könnte zum „Game Changer” werden, schrieb er in einer Studie und kalkuliert in seinem Modell mit einen Spitzenumsatz von drei Milliarden Euro ein – der Marktkonsens liegt bei 0,9 Milliarden Euro.





Merck mit guter Prognose

Für 2022 hatte Konzernchefin Belen Garijo die Ziele konkretisiert. „Wir erwarten ein weiterhin herausforderndes Umfeld für das restliche Jahr 2022 und bis in das Jahr 2023 hinein", sagt sie. Garijo erwartet, dass die anhaltenden Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Logistik das Ergebnis belasten, insbesondere in der Elektroniksparte und senkte Ergebnisziele für diese Sparte deutlich. Für den Life-Science-Bereich, der Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung anbietet, erhöhte sie sie indes.

Insgesamt rechnet Merck für das laufende Jahr nun mit einem Umsatz von 22 bis 22,9 Milliarden Euro und einem bereinigten Betriebsgewinn von 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro. Bislang waren ein Umsatz von 21,9 bis 23 Milliarden und ein Ergebnis von 6,75 bis 7,25 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden.

Einschätzung zur Merck-Aktie

Für das dritte Quartal hat Merck die Erwartungen übertroffen. Der kräftige Umsatzanstieg im Bereich Life Science zeigt, dass die Darmstädter die Einbußen nach dem Abflauen des pandemiegetriebenen Geschäfts mehr als ausgleichen können. Der Dax-Titel ist attraktiv bewertet. Vor dem Einstieg Kursrücksetzer abwarten.