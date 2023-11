Mitte des Sommers schockte eine Nachricht die Märkte: Michael Burry ist wieder short und das im ganz großen Stil. Doch was wurde aus der großen Wette des bekannten Ex-Hedgefonds-Managers?

Viele titulieren Michael Burry als Crash-Propheten und Untergangsympathisanten, der sein Geld regelmäßig auf fallende Kurse setzt. Tatsächlich ist Burry aber weder das eine noch das andere. In Wirklichkeit verwaltet der ehemalige Hedgefonds-Manager nämlich nur sein eigenes Geld in einem Millionenschweren Family-Office und legt nach seinem besten Wissen und Gewissen wie jeder Anleger an.

Dies führte aber auch dazu, dass Burry im Sommer mit fast seinem gesamten Aktienportfolio short ging. Dies hatte für einige Marktbeobachter wieder das Gefühl von 2008 heraufbeschworen, als der Investor damals die Häuserblase voraussagte und Milliarden verdiente. Doch wie hat sich Michael Burrys zweiter BigShort eigentlich geschlagen?

Das ist das überraschende Ergebnis von Michael Burrys zweitem Big Short

Unter dem Strich muss man sagen: Michael Burry lag mit seinem neuen Big Short goldrichtig. Seit der Meldung rund um die Leerverkäufe von S&P500 und Nasdaq durch ihn sind beide Indizes deutlich gefallen. So gab der Leitindex S&P500 acht Prozent an Wert ab, die technologielastige Nasdaq sogar neun Prozent.

Diese Abwärtsbewegung liegt vorrangig in einer Überhitzung der Märkte seit Jahresanfang begründet, wie auch in der Zinspolitik der Notenbanken.

Was können Anleger ansonsten aus Burrys Portfolio mitnehmen?

Damit haben Investoren die Burry gefolgt sind, anders als der Rest des Marktes, ordentlich Gewinn einstreichen können. Dies muss aber keinesfalls zum Regelfall werden, denn im Januar dieses Jahres musste der Ex-Hedgefonds-Manager auch einige Fehler eingestehen durch die er die Jahresauftaktrallye in großen Teilen verpasst hatte.

Trotzdem lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf das Portfolio des Experten, um auch einmal eine konträre Ansicht der Märkte aufzunehmen, so wie sie Burry in der Vergangenheit häufig vertreten hat. Letztlich darf dies aber nur zu dem Zweck dienen, neue Anregungen zu sammeln, da Anleger am Ende des Tages ihre eigenen Investmententscheidungen treffen und sich damit wohlfühlen müssen.

Übrigens: Michael Burrys Portfolio-Update wird vermutlich Mitte November öffentlich gemacht. Besuchen Sie auch dann wieder Börse Online und lesen Sie von den Veränderungen im Depot des Experten.

