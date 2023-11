Wenn sowohl Warren Buffett, Cathie Wood als auch Milliardär Bill Ackman auf dieselbe Aktie setzen, sollten Anleger genau hinsehen – das steckt dahinter

Ihre Namen sind Programm: Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman zählen zu den bekanntesten und besten Investoren der Welt. Gebannt verfolgt die Welt, welche Aktien sie kaufen und was ihre Meinung zum aktuellen Marktgeschehen ist. Doch obwohl sie alle drei mit Investieren ihr Vermögen verdienen, so könnten ihre Investitions-Ansätze nicht unterschiedlicher sein. Während Buffett etwa eher als konservativer Value-Investor bekannt ist, so setzt Wood meist auf riskante und wachstumsstarke Tech-Werte.

Doch wenn drei Weltklasse Investoren dann auf ein und dieselbe Aktie setzen, so sollten Anleger hier schon hellhörig werden. Denn wie „The Motley Fool“ herausfand, ist das genau bei einem Tech-Giganten der Fall.

Auf diesen Tech-Giganten setzen sowohl Warren Buffett, Cathie Wood als auch Bill Ackman

Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman besitzen alle drei die Aktie von Google-Mutter Alphabet. Bill Ackman, der Gründer und CEO des Hedgefonds Pershing Square Capital Management, eröffnete Anfang des Jahres in seinem Portfolio die Alphabet-Position, sowohl auf die A als auch auf die C Aktie. Im zweiten Quartal stockte er bei der C-Aktie sogar nochmal um 16 Prozent auf, sie nimmt nun über zehn Prozent des Portfolios ein und ist die siebtgrößte Position.

In Cathie Woods aktiv gemanagten ETFs nimmt Alphabet die zwölftgrößte Position im Ark Autonomous Technologe & Robotics ETF ein und die 17. größte im Ark Space Exploration & Innovation ETF ein. Zwar befindet sich die Alphabet-Aktie nicht direkt in Warren Buffetts Berkshire Hathaway Portfolio. Sie ist jedoch im Portfolio von New England Asset Management zu finden. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft, die in den Besitz von Berkshire überging, als es 1998 die Rückversicherungsgesellschaft General Re übernahm.

Darum setzen die drei Investment-Legenden auf die Alphabet-Aktie – sollten Sie es auch?

Doch warum könnten sowohl Warren Buffett, Cathie Wood als auch Bill Ackman auf die Aktie setzen? Ackman verriet erst dieses Jahr auf der CNBC Delivering-Alpha-Konferenz, dass diese Aktie noch lange Zeit ein „dominierender Akteur“ beim Thema KI sein wird und „viele Wettbewerbsvorteile“ habe.

Cathie Wood ist laut The Motley Fool offiziell zwar gar kein so großer Google-Fan. Denn erst im Mai erklärte sie auf der Fortune-Konferenz „Most Power Next Gen“: „Ich habe die Google-Suche noch nie gemocht“. Laut ihr könne ChatGPT „Google viele Probleme bereiten“. Bill Ackman gab bei der CNBC-Konferenz jedoch zu bedenken, dass Alphabet mit der ersten Demo von „Bard“ nur „die PR“ der Reaktion auf ChatGPT verfälscht hätte. Dies hätte dazu geführt, dass viele fälschlicherweise dachten, Google würde beim Thema KI „weit hinterherhinken“. Ackman denkt jedoch, dass Bard nun bereits „auf Augenhöhe mit ChatGPT“ sei. Und Cathie Wood ist bekanntlich äußerst bullish, was selbstfahrende Autos und Raumfahrtinnovationen betrifft. Hier ist Google mit diversen Töchtern und Innovationen weit vertreten.

Und Warren Buffett? Zwar sind die Hintergründe für New Englands Alphabet-Kauf nicht bekannt. Buffett gab vor einigen Jahren jedoch einmal zu, dass er es bereut, Alphabet nicht für Berkshire gekauft zu haben.

Sollten Sie die Alphabet-Aktie kaufen?

Alphabet zählt zu den größten und bekanntesten Unternehmen der Welt – stellen Sie sich nur ein Leben ohne Google vor. Beim Thema künstliche Intelligenz wird das Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen, da es über eine riesige Datenbasis verfügt. Und Daten sind nun mal der Grundbaustein für jede KI. Mit Anwendungen wie der Google-Suche, Google Maps, YouTube, Google Chrome, Gmail und vielen mehr ist Alphabet quasi die größte Bibliothek dieser Welt und kann künstliche Intelligenz trainieren wie kein anderer und hat mit dem Google-Ökosystem, aus dem es sich nur schwer entkommen lässt, einen breiten Burggraben und treue Kunden.

Doch vergangene Woche musste die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen kräftig Federn lassen – das Cloud-Geschäft lief schlechter als erwartet. Am langfristigen Trend der Aktie ändert dies jedoch nichts. Anleger können die günstige Einstiegsgelegenheit nutzen. BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel bei 135 Euro.

