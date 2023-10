Im nachbörslichen Handel am Dienstag konnte die Aktie des Software-Konzerns Microsoft um 4,6 Prozent zulegen und könnte damit eine neue Rallye lostreten. Doch was bewegt den Wert aktuell?

Microsoft konnte bei den Quartalszahlen für das abgelaufene Q3 seine Anleger überzeugen und stellt damit in einem sehr schwierigen Marktumfeld eine große Ausnahme dar. Doch was stimmt Anleger nach den Ergebnissen des Konzerns so positiv?

Microsoft-Aktie mit nachbörslichem Kurssprung

Grundsätzlich hat Anleger vordergründig die Ertragskraft und das Wachstum des Konzerns überzeugt. So berichtete man ein Ergebnis je Aktie von 2,99 US-Dollar, was 34 Cents über dem Konsens des Marktes lag und einen Umsatz von 56,5 Milliarden US-Dollar. Letzterer lag damit sogar fast zwei Milliarden US-Dollar über den Vorhersagen der Experten.

Besonders angetrieben wurde der Umsatz von der Microsoft-Cloud. Der wichtige Wachstumstreiber stellte damit auch im dritten Quartal seine Robustheit in einem schwierigen Marktumfeld unter Beweis. So wuchs man im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent bzw. 29 Prozent bei Vernachlässigung der Währungseffekte.

In einer ersten Reaktion stiegen die Aktien von Microsoft dann auch um 4,6 Prozent. Doch dies könnte noch weitere Folgen haben:

Kommt jetzt die Rallye bei der Microsoft-Aktie

Denn durch den Befreiungsschlag und die guten Ergebnisse könnte die Aktie nun in der Lage sein ihre bisherige Konsolidierungsbewegung zu beenden und eine weitere Rallye zu entfachen. So konnten im Verlauf der nachbörslichen Kursbewegung sowohl die 50- als auch die 100-Tage-Linie durchbrochen werden.

Sollte sich das Plus also über den Analysten-Call sowie die morgige Handelseröffnung halten, kann es mit der Aktie zumindest wieder in Richtung der bisherigen Jahreshochs bei 366 US-Dollar gehen.

Übrigens: Börse Online ist auch optimistisch für die Aktie des BigTech-Konzerns und empfiehlt das Papier weiterhin zum Kauf (Hier geht es zum aktuellen Heft).

