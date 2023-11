Der bekannteste KI-Chef der Welt, Sam Altman, wurde am Freitag vom ChatGPT-Unternehmen OpenAI als CEO entlassen – nun schnappt sich Microsoft das KI-Genie. Was Altmans neue Aufgabe beim Tech-Giganten ist und was das für die Aktien bedeuten könnte

Es war ein Knall in der Tech-Welt am vergangenen Freitag: Sam Altman, der wohl berühmteste KI-CEO der Welt, wurde vom OpenAI-Vorstand überraschend entlassen. Man hätte „kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu leiten“, hieß es in einer Erklärung. Sein Nachfolger soll der ehemalige Twitch-Chef, Emmett Shear, sein.

Nachdem die Microsoft-Aktie erst an eben diesem Freitag ihr Allzeithoch markierte, fiel sie nach dieser Bekanntgabe deutlich. Denn Microsoft betreibt eine milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI, gilt als einer der größten Geldgeber und integriert dessen KI-Technologien in die eigenen Produkte. Doch die nächste Sensation lies nicht lange auf sich warten. Denn nun gab Microsoft bekannt: Sam Altman wechselt zum Tech-Giganten persönlich.

Sam Altmans neue Rolle bei Microsoft – das steckt dahinter

Der Microsoft-CEO persönlich, Satya Nadelle (56), gab am Sonntagabend via X (ehemals Twitter) bekannt: „Wir freuen uns sehr über die Nachricht, dass Sam Altman und Greg Brockman zusammen mit Kollegen zu Microsoft kommen werden, um ein neues Advanced AI Research Team zu leiten. Wir freuen uns darauf, sie schnell mit den für ihren Erfolg erforderlichen Ressourcen auszustatten.“ Bei Greg Brockman handelt es sich um einen der Mitgründer von OpenAI.

Gleichzeitig bekräftigte Nadella sein Vertrauen in die Partnerschaft mit OpenAi: „Wir bleiben unserer Partnerschaft mit OpenAI verpflichtet und haben Vertrauen in unsere Produkt-Roadmap, unsere Fähigkeit, mit allem, was wir auf der Microsoft Ignite angekündigt haben, weiterhin innovativ zu sein, und in die weitere Unterstützung unserer Kunden und Partner. Wir freuen uns darauf, Emmett Shear und das neue Führungsteam von OAI kennen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

Das bedeutet Sam Altmans Wechsel zu Microsoft für die Aktie

Für Microsoft-Anleger ist Sam Altmans Wechsel zu Microsoft ein Grund zur Freude. Denn Altman gehört zu den bekanntesten KI-Experten der Welt und bringt eine enorme Expertise mit, die Microsoft bereits im Rahmen der Partnerschaft mit OpenAI viel nützte. Microsoft ist mit dem neuen Produkt Copilot derzeit ohnehin dabei, seine Marktposition beim Thema künstliche Intelligenz weiter auszubauen und schließlich auch zunehmend zu monetarisieren. Mit Altman direkt am Board im Konzern wird dies sowohl von der Expertise als auch vom Image her noch besser gelingen. Das scheinen auch die Anleger so zu sehen – denn die Aktie heute bereits über 1,5 Prozent im Plus.

