Kann es für die Nvidia-Aktie etwa noch weiter bergauf gehen? Ja, kann es. Denn das Unternehmen verfolgt eine Milliarden-Dollar-Chance, über die sich noch fast kein Anleger bewusst ist. Das steckt dahinter

Nvidia ist die wohl bekannteste KI-Aktie der Welt. Nicht nur legte sie bereits 2023 über 200 Prozent zu, sondern liegt nun auch seit Jahresanfang fast 90 Prozent im Plus. Mit seinen Chips ist das Unternehmen ein entscheidender Spieler beim Thema künstliche Intelligenz (KI).

Doch viele Anleger fragen sich zurecht: Kann es noch immer weiter bergauf mit der Aktie gehen, oder ist die Begeisterung nicht langsam eingepreist? Nun, zweifelsohne muss Nvidia weiterhin liefern, um das Wachstum zu rechtfertigen. Bisher ist dem Unternehmen dies, wie die jüngsten Quartalszahlen erneut bewiesen, gelungen.

Nun macht ein renommierter Analyst auf einen weiteren Milliarden-Markt bei Nvidia aufmerksam, den viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben. Doch was steckt dahinter?

Mehr zur Nvidia-Aktie finden Sie hier

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den KI-Index von BÖRSE ONLINE

Die nächste Milliarden-Chance für die Nvidia-Aktie – auf zu neuen Höhen?

Das Finanzportal „TipRanks“ berichtete nämlich über die Meinung des TD Cowen Analysten Matthew Ramsay. Laut Auswertung der Finanzportals ist er der neunt-beste Analyst der Wall Street und setzte sich damit gegen mehrere tausend anderen Konkurrenten durch. Und der weist auf Nvidias Milliarden-Chancen im Bereich des Gesundheitswesens hin, in dem künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielen wird. Laut Nvidias Management soll die digitale Transformation in dieser Branche nämlich eine der größten Chancen der Tech-Welt sein.

Klar: Nicht nur können so administrative Prozesse im Gesundheitswesen vereinfacht und verbessert werden. Die Patientenversorgung des überlasteten Systems kann optimiert werden, die Arzneimittelforschung neue Durchbrüche erreichen und vieles mehr. Analyst Ramsay wies nach einem Gespräch mit Nvidias VP im Bereich Gesundheit, Kimberly Powell, darauf hin, dass der Gesundheitssektor zum Umsatz bereits jetzt über eine Milliarde Dollar beisteuern soll – Tendenz steigend. Laut Ramsey sei Nvidia gut positioniert, um zukünftig einen „erheblichen Wert zu erzielen“. Denn: „Sowohl die F&E- als auch die Investitionsausgaben in der riesigen globalen Gesundheitsindustrie wandern in Richtung generatives KI-Computing“.

Nvidia-Aktie – so viel Potenzial steckt im Unternehmen

Laut Nvidia ergeben sich im Gesundheitswesen aus mehreren Gründen Wachstumschancen. Zum einen werden auch bei der Arzneimittelforschung die Rechenleistungsausgaben, von denen Nvidia profitiert, weiter steigen. Zudem sei der Einsatz von KI im Gesundheitswesen bereits in einem frühen Stadium. Dazu zählen etwa Geräte der diagnostischen Bildgebung, Roboterchirurgie oder auch die Genomsequenzierung.

Die derzeit hohe Bewertung der Aktie – das KGV ist bei fast 40 – findet der Top-Analyst gerechtfertigt: „Die Bewertung liegt zwar über der von Kernhalbleitern, aber die Kombination aus überlegener Technologie, langjähriger Innovationskraft und umfangreichen wachstumsorientierten Investitionen sollte ein starkes, nachhaltiges und überdurchschnittliches Wachstum in einer Vielzahl von Branchen ermöglichen, darunter sicherlich auch im Gesundheitswesen". Er bekräftigte daher jüngst seine Outperform-Einstufung.

Lesen Sie auch: Deutsche Bank, Jefferies und Co. bullisch: Darum dreht diese MDAX-Aktie gerade richtig auf

Oder: Kommt nach dem Crash der grüne Knall? So investieren Sie smart in Energieaktien wie Nordex und Co.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.