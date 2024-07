Bei den Zielen, mit Wasserstoff einen wichtigen Schritt zu mehr Klimaneutralität zu machen, hinken die meisten europäischen Länder den eigenen Vorhaben hinterher. Mit Milliarden-Investitionen sollen nun die Ziele in Deutschland erreicht werden; ein Konzern dürften davon besonders profitieren.



Zwei Nachrichten machen deutlich, wie sehr die Investitionen in alternative Energieträger forciert werden. Zum einen ist es die Genehmigung von 2,3 Milliarden Euro seitens der EU für Investitionen in die Energieinfrastruktur. Mit dieser Maßnahme soll der Anteil der erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben werden, dazu zählen unter anderem Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur. Zum anderen ist der Antrag der Fernleitungsnetzbetreiber für ein Wasserstoffnetz mit einer Reichweite von mehr als 9000 Kilometern bei der Bundenetzagentur eingegangen. Mit diesem Schritt soll die Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.



Das ist ein großer Profiteur

Von dem geplanten Ausbau des Wasserstoffnetzes sollte insbesondere der deutsche Konzern Friedrich Vorwerk zählen. Die Firma ist spezialisiert auf den Ausbau von Energieinfrastrukturen, dazu gehört insbesondere die Entwicklung und Implementierung von Wasserstoffnetzen sowie anderen nachhaltigen Energielösungen. Der Konzern hatte zuletzt zahlreiche Aufträge an Land gezogen, dabei summiert sich der gesamte Orderbestand mittlerweile auf mehr als 1,3 Milliarden Euro bis in das Jahr 2026 hinein. Nach dramatischen Kurseinbruch im Jahr 2022 in Folge von kräftigen Preissteigerungen, die durch Festverträge nicht an Kunden weitergeleitet werden konnten, hat die Aktie seit März etwa 100 Prozent zugelegt.



Fazit Die zahlreichen Aufträge sind ein sehr gutes Zeichen, bergen aber auch gewisse Risiken. So besteht durchaus eine gewisse Gefahr, dass die zahlreichen Orders mangels Fachkräften nicht ordnungsgemäß abgearbeitet werden können. Friedrich Vorwerk ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index und hat dort die höchste Indexgewichtung vor Golar LNG und Tecnicas Reunidas. Mehr Informationen zum Index gibt es hier.



Lesen Sie auch: Hängen deutsche Autoaktien China doch ab? Laut Studie liegen Mercedes-Benz, BMW und Co. hier vorne

Oder: Deutsche Bank-Aktie: Verlust im zweiten Quartal – Was sollten Anleger jetzt tun?