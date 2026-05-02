Friedrich Vorwerk
Aktuelle Nachrichten zu Friedrich Vorwerk
dpa-AFX News zu Friedrich Vorwerk
EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA um 70 % auf 93 Mio. EUR im ersten Halbjahr und erhöht die Prognose 2026 auf 180-200 Mio. EUR EBITDA bei einer unveränderten Umsatzerwartung (deutsch)
EQS-News: FRIEDRICH VORWERK erhält als Teil einer Arbeitsgemeinschaft Großauftrag für den Neubau der Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 von Emden nach Leer (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|860,75
|769,15
|712,89
|498,35
|380,69
|Nettogewinn (Mio)
|108,27
|105,07
|85,92
|35,70
|10,27
|Gewinn/Aktie
|5,27
|5,06
|4,33
|1,79
|0,51
|Dividende/Aktie
|1,28
|1,25
|1,10
|0,12
|0,12
|Rendite (%)
|1,94
|1,89
|1,34
|0,44
|0,79
|KGV
|12,53
|13,06
|18,89
|15,22
|29,65
|KUV
|1,58
|1,78
|2,29
|1,09
|0,79
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die FRIEDRICH VORWERK Group SE bezeichnet sich als einen führenden, voll integrierten Lösungsanbieter für kritische Midstream-Onshore-Energieumwandlungs- und Transportinfrastruktur in Deutschland und Europa. Als solcher plant, fertigt, installiert, betreibt und wartet der Konzern kritische On-Shore-Energieinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette. Energiequellen und Energien wie Roh-Erdgas, Windenergie und Solarenergie werden in Erdgas, Elektrizität und sauberen Wasserstoff für den Verbrauch umgewandelt. Kunden sind im Wesentlichen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sowie Energie- und Industrieunternehmen. Die Dienstleistungen werden sowohl auf einer projektbezogenen Turnkey-Basis als One-Stop-Shop als auch in Verbindung mit kundenspezifischen Projekten für Speziallösungen angeboten. Aftermarket-Services betreffen die Wartung, den Betrieb und die Instandhaltung.
Offizielle Webseite: https://www.friedrich-vorwerk.de