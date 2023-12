Unternehmensprofil

Die FRIEDRICH VORWERK Group SE bezeichnet sich als einen führenden, voll integrierten Lösungsanbieter für kritische Midstream-Onshore-Energieumwandlungs- und Transportinfrastruktur in Deutschland und Europa. Als solcher plant, fertigt, installiert, betreibt und wartet der Konzern kritische On-Shore-Energieinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette. Energiequellen und Energien wie Roh-Erdgas, Windenergie und Solarenergie werden in Erdgas, Elektrizität und sauberen Wasserstoff für den Verbrauch umgewandelt. Kunden sind im Wesentlichen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sowie Energie- und Industrieunternehmen. Die Dienstleistungen werden sowohl auf einer projektbezogenen Turnkey-Basis als One-Stop-Shop als auch in Verbindung mit kundenspezifischen Projekten für Speziallösungen angeboten. Aftermarket-Services betreffen die Wartung, den Betrieb und die Instandhaltung.

Offizielle Webseite: www.friedrich-vorwerk.de