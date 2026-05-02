Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Friedrich Vorwerk

%
H T
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Börse -
Stand -
Friedrich Vorwerk Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Friedrich Vorwerk

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Friedrich Vorwerk

    dpa-AFX News zu Friedrich Vorwerk

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Friedrich Vorwerk

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 860,75 769,15 712,89 498,35 380,69
    Nettogewinn (Mio) 108,27 105,07 85,92 35,70 10,27
    Gewinn/Aktie 5,27 5,06 4,33 1,79 0,51
    Dividende/Aktie 1,28 1,25 1,10 0,12 0,12
    Rendite (%) 1,94 1,89 1,34 0,44 0,79
    KGV 12,53 13,06 18,89 15,22 29,65
    KUV 1,58 1,78 2,29 1,09 0,79

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die FRIEDRICH VORWERK Group SE bezeichnet sich als einen führenden, voll integrierten Lösungsanbieter für kritische Midstream-Onshore-Energieumwandlungs- und Transportinfrastruktur in Deutschland und Europa. Als solcher plant, fertigt, installiert, betreibt und wartet der Konzern kritische On-Shore-Energieinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette. Energiequellen und Energien wie Roh-Erdgas, Windenergie und Solarenergie werden in Erdgas, Elektrizität und sauberen Wasserstoff für den Verbrauch umgewandelt. Kunden sind im Wesentlichen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sowie Energie- und Industrieunternehmen. Die Dienstleistungen werden sowohl auf einer projektbezogenen Turnkey-Basis als One-Stop-Shop als auch in Verbindung mit kundenspezifischen Projekten für Speziallösungen angeboten. Aftermarket-Services betreffen die Wartung, den Betrieb und die Instandhaltung.

    Offizielle Webseite: https://www.friedrich-vorwerk.de

    Aktionärsverteilung