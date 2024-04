Millionär und Bestseller-Autor Dr. Dr. Rainer Zitelmann verrät im Interview mit BÖRSE ONLINE, warum man mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen nicht reich wird. Wie man aber dennoch ein Vermögen aufbaut und was seine besten Tipps dafür sind:

BÖRSE ONLINE: Herr Zitelmann, Sie haben es ja schon geschafft und sind Millionär geworden. Sie sind als Autor erfolgreich, mit Immobilien erfolgreich und mit einem eigenen Unternehmen. Wenn Sie jetzt sich jetzt nochmal ein Vermögen aufbauen wollen. Was wären so Ihre drei wichtigsten und besten Tipps?

Dr. Dr. Rainer Zitelmann: Das Wichtigste ist, dass man gewisse Sachen nicht macht. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube tatsächlich, dass man, bevor man überlegt, was man machen sollte, erstmal darüber nachdenkt, was man nicht machen sollte. Also, glaube nicht, dass du mit Aktien oder Krypto-Investments reich bist. Das ist Quatsch.

Millionär behauptet: Es ist Quatsch, mit Aktien oder Kryptowährungen reich zu werden

BÖRSE ONLINE: Aber warum ist das Quatsch? Mit Aktien und an der Börse kann man doch gutes Geld verdienen.

Rainer Zitelmann: Natürlich waren die letzten Jahre toll für Aktien, zum Teil auch für Kryptowährungen. Und da gibt es eine Menge Leute, die eine Menge verdient haben. Ich selbst habe also im Corona-Crash nachgekauft und habe jetzt mit einem ETF, den ich nachgekauft habe, rund 100 Prozent Gewinn. Also nichts gegen Aktien. Aber wenn man mal die Liste der reichsten Menschen der Welt oder der reichsten Deutschen anschaut, die sind alle als Unternehmer reich geworden. Da werden Sie wenige finden, die reich sind, weil sie so richtig in ETFs investiert. Und ich habe ja noch keinen gesehen in der Liste der reichsten Deutschen, der durch Kryptowährungen reich geworden it. Also hör auf, den ganzen Tag da zu sitzen und irgendwo die besten Aktien rauszusuchen.

Dr. Rainer Zitelmann: So baut man sich ein Vermögen auf und wird reich

BÖRSE ONLINE: Aber wie wird man denn dann reich?

Rainer Zitelmann: Mein erster Tipp ist: Überlege dir eine Geschäftsidee und baue etwas eigenständiges auf. Damit kann man auch beginnen, wenn man jetzt angestellt ist und das dann erstmal nebenberuflich machen. Also ich kenne ganz viele erfolgreiche Unternehmer und bei mir war das auch so. Die waren zwar angestellt, aber haben nebenbei angefangen, irgendwas zu machen, wo sie nebenbei Geld verdienen. Dabei kannst du ja sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Denn auch nicht jeder ist ein Geschäftsmann. Die meisten Firmen gehen ja auch erstmal Pleite. Nehmen wir etwa mich als Beispiel. Ich war damals auch, wie Sie, Journalist. Ich habe damals sogar ganz gut verdient bei der Welt, 180.000 D-Mark. Das war damals also ein gutes Gehalt. Aber ich habe dann irgendwann nebenbei angefangen, Veranstaltungen zu organisieren und so weiter und habe am Schluss mehr verdient als in meinem Hauptjob. Und dann habe ich gesehen: „Okay, du kannst es." Dann bin ich dann zu meinem Chef Das war der Herr Döpfner damals, der heute Vorstandsvorsitzender von Springer ist und habe gesagt: „Ich kündige jetzt, weil ich möchte jetzt Unternehmer werden."

Welche Tipps Dr. Dr. Rainer Zitelmann jetzt noch für den eigenen Vermögensaufbau hat, warum der Kapitalismus von den Politikern jetzt abgeschafft wird und warum Deutschlands geistiges Koordinatensystem durcheinander ist, das erfahren Sie jetzt nur hier.