Er wurde bekannt als Dr. Doom. Denn er sagte den Börsencrash 1987 korrekt vorher. Wovor der Schweizer Marc Faber jetzt warnt und in welche Aktien, Edelmetalle und Co. der Millionär jetzt selbst investiert.

"Ich habe seit Jahren immer empfohlen, eine gewisse Diversifikation zu implementieren", sagt Marc Faber. Der Schweizer ist mittlerweile 78 Jahre alt und ist immer noch als Ökonom in seinem eigenen Unternehmen tätig. Und der Millionär fügt hinzu: "Mit anderen Worten: Sie haben jeweils einen Teil Ihres Vermögens in Aktien, Immobilien, in Edelmetalle und in Bonds und etwas Cash."

Doch auf welche Edelmetalle und auf welche Aktien setzt Marc Faber?

Dr. Doom: Auf diese Aktien, Edelmetalle und Immobilien setze ich

Doch einen Hinweis hat Dr Doom Marc Faber noch: "Diese Strategie ist keine ideale Strategie, das will ich betonen. Aber es ist eine Strategie, mit der Sie relativ gut schlafen nachts, denn etwas wird immer fallen und etwas wird meistens auch immer steigen. Sie werden nicht unbedingt reich werden damit, aber Sie erhalten ihr Vermögen."

Dabei betont der Schweizer Millionär, dass er auf die Edelmetalle Gold, Silber und Platin setzt, sowie auf einige Immobilien. Zudem hätten sich Aktien gut entwickelt, während Staatsanleihen sich in diesem Jahr nicht gut entwickelt hätten. Durch die Diversifizierung würde das Depot aber dennoch gut abschneiden.

Und dann hat Marc Faber noch einen wichtigen Rat zu Aktien:

Millionär Marc Faber: Darauf müssen Anleger bei Aktien achten

Denn bei den Aktien hat Marc Faber eine Warnung parat. Er stellt nämlich ein gefährliches Gefälle fest: "Und nachdem Sie mich über Aktien fragen, muss ich etwas betonen: In der Welt hat es eine große Polarisation an der Börse gegeben, indem gewisse Aktien, eben wie die Technologieaktien und KI-Aktien sehr stark gestiegen sind. Ebenfalls die Halbleiter-Aktien. Und andere Aktien haben sich nicht stark bewegt oder sind sogar gefallen. Und die Börsen, zum Beispiel in Europa, sind auf einem Rekordtief oder nahe einem Rekordtief, relativ zu der amerikanischen Börse."

Auf welche Aktien Marc Faber jetzt setzt, wie der Millionär sonst noch sein Vermögen schützt und welche große Gefahr er auf uns zukommen sieht, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview mit ihm.

Und lesen Sie danach auch: Experte sicher: "Dann werden alle Staaten beginnen, Bitcoin zu kaufen!"