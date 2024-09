Dieser Millionär und Börsenexperte von der WallStreet verrät jetzt, welche Aktien er jetzt für die Rallye an den Märkten kauft, wobei auch deutsche Aktien dabei sind. Außerdem erklärt er, warum die Börse immer weiter steigen wird.

Tim Schäfer ist ein Journalist, der in New York an der WallStreet durch langfristiges Buy & Hold investieren zum Millionär geworden ist. Der Börsenexperte, der unter anderem dem berühmten Warren Buffett nacheifert, war kürzlich zu Gast in einem neuen Interview auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal.

Millionär verrät, welche Aktien er für die Rallye kauft

Dabei verriet Schäfer unter anderem, dass es sich von all den schlechten Nachrichten und Sorgen, die es am Markt gibt, momentan ganz und gar nicht verrückt machen lässt. Grund: Schwächephasen gibt es immer wieder, diese sind aber für langfristige Investoren wie ihn Kaufchancen.

Genau diese Kaufchancen sieht der Millionär jetzt auch bei einigen Aktien, die trotz Rekordhochs an den Märkten stark verprügelt worden sind. So sprach Schäfer unter anderem die Aktie von Estée Lauder an, die auf Sicht der vergangenen zwölf Monate um 31 Prozent verloren hat, auf Sicht der vergangenen fünf Jahre fast um 50 Prozent.

Aber auch einige deutsche Unternehmen hat der Investor aktuell im Blick sowie im eigenen Portfolio und das trotz der vielfältigen Sorgen, die in Deutschland wegen der politischen Lage und den Problemen bei vielen Unternehmen herrschen. Wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf das neue BÖRSE ONLINE YouTube Video Interview mit Tim Schäfer:

