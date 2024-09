Diese beliebte KI-Aktie, die zeitweise für Anleger eine massive Rallye hingelegt hat, stürzt aktuell immer weiter in sich zusammen. Grund ist ein Betrugsverdacht bei dem Unternehmen, bei dem sich Aktionäre fragen, ob sie in das Wirecard 2.0 investiert sind. Droht Anlegern jetzt womöglich ein Totalverlust?

Die Aktie von Super Micro Computer ist am Donnerstag im amerikanischen Handel zweistellig eingestürzt. Dies ist der zweite Ausverkauf bei der beliebten KI-Aktie, die von Hindenburg Research bereits vor Kurzem als potenziellen Betrugskandidaten bezeichnet wurde und die Veröffentlichung offizieller Zahlen verschieben musste.

Angetrieben wird die Panik bei Investoren übrigens dieses Mal erneut von Nachrichten, die Super Micro Computer ein bisschen mehr wie ein Wirecard 2.0 erscheinen lassen.

Beliebte KI-Aktie stürzt immer weiter ein

Denn am Donnerstag erschien ein Bericht des WallStreet Journal, nachdem Super Micro Computer wohl eine Untersuchung des US-Justizministeriums am Hals hat. Dieser Schritt geht auf die US-Staatsanwaltschaft in San Francisco zurück, die weitere Informationen anfordert, da ein ehemaliger Mitarbeiter dem Unternehmen falsche Rechnungslegung vorgeworfen hat.

Zwar sollen sich die Untersuchungen dem Bericht zufolge noch in einem sehr frühen Stadium befinden, allerdings reagierten die Anleger enorm negativ auf die Meldung, nachdem es bereits in der Vergangenheit erwähnte Betrugsvorwürfe gegeben hatte.

Droht Anlegern jetzt der Totalverlust?

Dementsprechend sorgen sich Anleger aktuell darum, ob es zu einem Totalverlust bei der Aktie von Super Micro Computer kommen könnte. Immerhin sind die Erinnerungen an Fälle wie Wirecard bei vielen Investoren noch immer vorhanden.

Ob dies aber tatsächlich der Fall ist, kann momentan nicht abgeschätzt werden. Anleger sollten jetzt vorsichtig sein und die anstehenden Zahlen des Unternehmens in der kommenden Woche abwarten. Hier dürften die Zweifel rund um die Richtigkeit der jeweiligen Ergebnisse zerstreut oder bestätigt werden.

