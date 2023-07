Investieren Sie zu einem Discount mit einer der ältesten Investmentfirmen der Welt in Unternehmen wie Tesla, SpaceX & Co.

Seit 1907 ist der Scottish Mortgage Investment Trust (SMIT) vielleicht die wichtigste Investmentgesellschaft für Wachstumsunternehmen, welche sich auf lange Sicht selbst mit der Performance eines Warren Buffett und seiner Gesellschaft Berkshire Hathaway messen kann.

Nun ist die Holding allerdings durch die Verwerfungen am Tech-Markt zu einem signifikanten Discount zu haben.

Mit 20 Prozent Rabatt in Tesla, SpaceX & Co. investieren

Der von dem Vermögensverwalter Baillie Gifford betriebene Scottish Mortgage Investment Trust ist eine Investmentholding mit einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden US-Dollar.

Der primäre Fokus des Unternehmens ist, in Wachstumsunternehmen zu investieren, wobei 70 Prozent des Portfolios aus börsengehandelten Holdings und 30 Prozent aus anderen Unternehmensbeteiligungen bestehen.

So ist der SMIT nicht nur in Werten wie Tesla, Shopify und Co investiert, sondern auch in Unternehmen wie den Raumfahrtbetreiber SpaceX von Elon Musk.

Satte Renditen

In den vergangenen 30 Jahren haben Anleger damit übrigens eine Rendite von 1550 Prozent eingefahren, im Hoch des Tech-Hypes 2021 waren es sogar mehr als 3500 Prozent. Ein Grund für das Abschmelzen der Rendite ist vor allem ein deutlicher Discount auf den inneren Wert des Unternehmens. Zählt man nämlich den aktuellen Wert aller Investments zusammen, so ist das Gewicht der Holding an der Börse rund 20 Prozent leichter.

Dies stellt historisch gesehen eine völlige Ausnahme dar, da Anleger in der Vergangenheit meist sogar bereit waren, Prämien auf den NAV (Net Asset Value) zu zahlen.

Eine interessante Einstiegsgelegenheit

Dementsprechend könnte sich hier eine langfristig interessante Einstiegsgelegenheit bieten, wenn man davon ausgeht, dass das alte Bewertungsniveau nach einer Aufhellung der Zukunftsaussichten an den Kapitalmärkten wieder erreicht werden kann.

Auch das Management ist diesbezüglich sehr optimistisch. In einer Mitteilung von Baillie Gifford hieß es kürzlich:

„Der langfristige Kapitalzuwachs von Scottish Mortgage ist auf die Finanzierung und geduldige Unterstützung der Entwicklung von Wachstumsunternehmen zurückzuführen.“ Und weiter heißt es: „Der Trust wurde gegründet, um Unternehmen mit großen Chancen, aber eingeschränktem Zugang zu Finanzmitteln nach der Marktpanik von 1907 Kapital zur Verfügung zu stellen.“

Daher sollten sich Anleger in unruhigen Zeiten an die Gründungsgeschichte erinnern und bei einem Discount von 20 Prozent zugreifen. Denn das Potenzial eines Unternehmens hat wenig mit den Zyklen von Gier und Angst an den Aktienmärkten zu tun.

Mehr zu der Aktie des Scottish Mortgage Investment Trust erfahren Sie hier

Dieser Artikel erschien zuerst in der aktuellen Börse Online Heft-Ausgabe. Das vollständige Magazin finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Riesen-Renditen: Bis zu 84 Prozent Kurspotenzial bei diesen deutschen Nebenwerte Aktien