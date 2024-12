Mit diesen Aktien können sich Anleger in dieser Woche bis zu 7,7 Prozent an Dividendenrendite sichern. Doch wer noch etwas von den satten Ausschüttungen haben will, der muss sich beeilen, denn die spannenden Werte gehen bald Ex-Dividende.

Auch im Dezember fließt Anlegern weltweit eine Flut von Dividenden zu, quasi wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Doch wer noch etwas davon abhaben möchte, der muss schnell sein. Nur wer die entsprechenden Wertpapiere an ihrem Ex-Dividendentag hält, hat einen Anspruch auf die jeweilige Ausschüttung.

Die folgenden sieben Aktien gehen in der aktuellen Woche Ex-Dividende und zahlen anschließend an Anleger.

Mit diesen Aktien bis zu 7,7 Prozent Dividendenrendite in dieser Woche sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

BRADESCO – Ex-Dividende: 03.12.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Suncor Energy – Ex-Dividende: 03.12.2024 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 04.12.2024 – Dividendenrendite: 7,5 Prozent

British Land Company – Ex-Dividende: 05.12.2024 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

American Assets – Ex-Dividende: 05.12.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 06.12.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Navient – Ex-Dividende: 06.12.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: British Land Company

Erster Wert ist die British Land Company, ein großer Immobilienwert aus England, der ein Portfolio aus Betongold im Wert von 8,7 Milliarden Pfund managt. Hier winken für Anleger regelmäßige Erträge durch die Mieteinnahmen des Portfolios.

Dividendenaktie: Main Street Capital

Ebenfalls interessant ist die Aktie von Main Street Capital. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Finanzierer von mittleren Unternehmen aus den USA. Durch die hohen Zinsen, die hier aufgerufen werden, wird die außerordentliche Dividendenrendite des Unternehmens erwirtschaftet.

Dividendenaktie: American Assets

Für Immobilieninvestoren könnte außerdem die Aktie von American Assets, einem breit diversifizierten REIT aus den USA, interessant sein. Dieser investiert seit über 55 Jahren in Blue Chip Immobilien in beliebten Wohn- und Gewerbelagen wie beispielsweise in Südkalifornien.

