Kürzlich hat dieser Stratege davor gewarnt, dass eine Korrektur an den Märkten bevorstehen könnte. Das könnte sie konkret auslösen und diese Aktien sollten Anleger laut dem Experten im Portfolio haben, um als Gewinner aus dieser Situation herauszugehen.

Die Märkte springen aktuell in einer starken Euphorie von einem Rekordhoch zum nächsten. Doch laut dem Experten Scott Wren, leitender globaler Marktstratege des Wells Fargo Investment Institute, dürfte das nicht mehr lange so weitergehen.

Die Korrektur kommt bald, warnt Stratege

So warnte der Stratege kürzlich davor, dass die Rallye am Markt aufgrund der Verschlechterung der wirtschaftlichen Dynamik zunächst eine Verbreiterung erfahren und dann zum Stehen kommen könnte. In diesem Kontext sieht der Experte auch Potenzial für eine baldige Korrektur.

Letztere ist allerdings laut Scott Wren gleichzeitig eine Einstiegschance. Besonders gut dürften sich laut ihm in diesem schwierigen Umfeld Aktien aus den Bereichen Finanzen, Industrie, Kommunikationsdienste und Energie halten, die für den Experten jetzt interessant erscheinen. Von Small Caps und High Yield riet der Experte angesichts der Risiken allerdings ab.

Korrektur ist nicht auszuschließen, aber…

Damit gesellt sich Wren zu den eher mahnerischen Stimmen am Markt, die zuletzt stark an Volumen zugenommen haben. Und tatsächlich ist eine Korrektur nach dem Höhensturm der Märkte nicht auszuschließen, wenngleich diese durch die langfristig positive Wertentwicklung der Börse eher als eine Kaufgelegenheit erscheint.

Allerdings sind nicht alle Analysten pessimistisch. In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Analystenhaus Oppenheimer auf statistischer Basis dargelegt, warum es an den Märkten noch sehr deutlich nach oben gehen könnte. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Außerdem interessant:

Value-Aktien mit bis zu 61% Kurspotenzial – Bei diesen Werten rät die Großbank J.P. Morgan zum Kauf