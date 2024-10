In wenigen Jahren schon wird sie ein Millionen-Portfolio haben. Auf welche Aktie, die 1.000 Prozent brachte, Jessica Schwarzer dafür setzt und warum ETFs in ihrem Depot so wertvoll sind.

Für die Million setzte Börsen-Journalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer auf ein "chancenorientiertes Smart-Beta-Depot mit 80 Prozent Aktien und 20 Prozent Anleihen." Zudem sagt Schwarzer: "Da bin ich sehr stur, dem bleibe ich treu, durch alle Krisen hindurch." Doch welche ETFs befinden sich in dem Depot und welche Aktie brachte ihr 1.000 Prozent?

Jessica Schwarzer: Auf diese ETFs setze ich für mein Millionen-Depot

Zunächst erklärt Jessica Schwarzer aber, dass es gar nicht ihr vorrangiges Ziel ist, Millionärin zu werden: "Bei mir ist das Anlegen auf jeden Fall ein ganz großer Teil meiner privaten Altersvorsorge. Ich investiere 800 Euro im Monat in ETF-Sparpläne. Mein großes Ziel war dabei nie, Millionärin zu werden. Also ich würde jetzt eine Million nehmen, wenn mir jetzt einer einer überreicht. Gerne, aber mein Ziel ist eher finanzielle Freiheit, mir keine Sorgen ums Alter machen zu müssen und gut möglich, dass auch noch mal irgendwann was passiert oder was ist und ich ein bisschen was aus dem Depot rausnehme."

Dabei beträgt der Aktienanteil in Schwarzer Depot 80 Prozent. Anleihen machen weitere 20 Prozent aus.



"Bei den Aktien sind 15 Prozent in einen MSCI World Quality ETF investiert, 20 Prozent setze ich auf Nebenwerte, das ist dann der Faktor Size. Darunter sind das sind 10 Prozent in einem ETF auf die US-Nebenwerte über den Russell 2000 abgedeckt und 10 Prozent europäische Nebenwerte-Aktien. Weitere 10 Prozent liegen in einem MSCI World Value ETF und weitere 15 Prozent in einem ETF auf weltweite Dividendenaristokraten weltweit. Und letztlich setze ich auch auf 20 Prozent Emerging Markets", sagt Jessica Schwarzer. Das Depot sei dabei sehr dollarlastig, wie Schwarzer befindet, doch: "Deshalb setze ich bei den 20 Prozent Anleihen auf Anleihen sehr hoher und sehr guter Bonität, weil eben der Aktienanteil so hoch ist und und auf Anleihen aus dem Euro-Raum, damit ich eben dieses Währungsrisiko so ein bisschen wenigstens abpuffere, wenn es mal ruckelt." 10 Prozent sind also in einem Euro-Staatsanleihen-ETF investiert und 10 Prozent in einem Euro-Unternehmensanleihen-ETF.

1.000 Prozent mit dieser Aktie im Spielgeld-Depot

Zudem konkretisiert Jessica Schwarzer, dass sie über 7 Prozent Rendite pro Jahr mit ihrem Portfolio macht. Außerdem sagt die Börsenjournalistin: "Ich mache einmal im Jahr Rebalancing zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ansonsten ist eine meiner Investmentregeln, wenn es mehr als 20% runtergeht, während Corona beispielsweise, dann greife ich beherzt zu, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist. Wenn da keines ist, bleibe ich eben einfach so aufgestellt, wie ich war."

Welche Aktien sich aktuell in Schwarzers Spielgeld-Depot befinden, welche davon ihr schon 1.000 Prozent brachte und weiterhin im Depot ist und warum Jessica Schwarzer einen heißen Herbst erwartet, das erfahren Sie jetzt im gesamten Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Übrigens: Wenn Sie die besten Tipps zu Aktien und ETFs nicht verpassen möchten, dass melden Sie sich jetzt kostenlos für den BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an.

Und lesen Sie auch: "Mit dieser Aktie hätte ich aus 1 Euro ganze 3.400 Euro gemacht", verrät Ex-Börsen-Journalist