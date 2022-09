Es ist die größte private Stiftung der Welt: Die Bill & Melinda Gates Foundation. Obwohl Bill und Melinda privat mittlerweile getrennte Wege gehen, halten sie bei der Stiftung weiterhin fest zusammen. Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der Stiftung und finanziert diese, wird von externen Investmentmanagern verwaltet. Vierteljährlich muss Gates die Investitionen offenlegen. Die jüngste Veröffentlichung (Stand: 31.03.2022) zeigt, dass sich in seinem Portfolio drei Kandidaten befinden, die sich besonders gut als Inflationsschutz eignen. Überraschend in Bezug auf den Microsoft-Gründer: Der Tech-Sektor macht vom Portfolio nur 1,33 Prozent aus. Über 50 Prozent hingegen nimmt der Finanzsektor ein - schließlich macht Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway auch über 50 Prozent des Portfolios aus.

Die aktuelle Marktlage bleibt angespannt: Inflation, strenge Geldpolitik und Unsicherheiten wegen des Kriegs in der Ukraine bewegen Anleger dazu, sich in sichere Häfen zu flüchten. Eine beliebte Option: Dividendenaktien. Wie Yahoo Finance berichtete, findet man gerade im Bill & Melinda Gates Foundation Trust einige davon.

Waste Management - Trash is Cash

Die Aktie von Waste Management, das größte private Müll-Unternehmen der USA, nimmt etwa 15 Prozent des Gates Portfolios ein. Der Konzern betreibt zahlreiche Recyclinganlagen und Deponien. Und egal, wie die Wirtschaft läuft: Müll gibt es immer. In Massen. Das erfolgreiche Geschäftsmodell zeigt sich auch in der Dividende: Seit 19 Jahren in Folge hebt das Unternehmen die Dividende an, vergangenes Jahr zahlte es fast eine Milliarde Dollar an Dividenden aus. Ein hoher freier Cashflow sorgt dafür, dass die Auszahlungen auch zukünftig erhalten bleiben. Seit Jahresanfang liegt die Aktie im Gegensatz zu vielen anderen mit 14 Prozent deutlich im Plus, auf Sicht von zehn Jahren rund 540 Prozent. Der Umsatz könnte sich dieses Geschäftsjahr um 28 Prozent auf 19,38 Milliarden Euro erhöhen, der Gewinn je Aktie um 36 Prozent auf 5,57 Prozent.

Caterpillar - Jetzt wird gebaut

Caterpillar nimmt beim Gates-Portfolio eine Position von acht Prozent ein. Der Konzern gilt als der weltweit größte Hersteller von Baumaschinen und bekommt die Lieferengpässe daher auch zu spüren. Aber: Als Hersteller von Baumaschinen profitiert es gleichzeitig von US-Präsident Bidens Infrastrukturplänen. Erst kürzlich verabschiedete der ein Gesetz in Höhe von 1,2 Billionen Dollar, das heißt: zahlreiche Bauprojekte. Caterpillar hat die Dividende bereits das 28. Jahr in Folge erhöht. Der Umsatz für das aktuelle Geschäftsjahr könnte sich 2022 um 27 Prozent auf 54,88 Milliarden Euro erhöhen, der Gewinn je Aktie um 31 Prozent auf 12,36 Euro. In drei Jahren legte die Aktie rund 70 Prozent zu.

Walmart - Lebensmittel braucht man immer

Lebensmittel braucht man immer - daher konnte Walmart, laut Fortune Global 500 das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, auch während der Corona-Pandemie immer offenbleiben. Der Konzern nimmt 2,28 Prozent im Gates Portfolio ein. Walmart ist dabei ein echtes Dividendenschwergewicht: Seit 49 Jahren hat der Konzern seine Dividende stetig erhöht, derzeit liegt die Rendite bei 1,71 Prozent. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2023 (endet am 31.01.2023) könnte um über 20 Prozent auf 587,29 Milliarden Euro steigen, der Gewinn je Aktie um sechs Prozent auf 5,73 Euro.