Mit einem Investment in diese hochausschüttenden Aktien können Anleger nicht nur von saftigen Dividenden profitieren, sondern ebenfalls von einem der größten Comebacks des Jahres.

Die Weltwirtschaft ist trotz der Rekordhochs an den Märkten noch lange nicht wieder auf den Beinen. Das liegt besonders an der Lage in China. Doch nun hat die Partei in Peking Maßnahmen ergriffen, die Wirtschaft und den schwer angeschlagenen Immobilienmarkt wieder auf Kurs zu bringen.

Daraus könnte sich eines der größten Comebacks des Jahres an der Börse ergeben und Anleger haben die Chance davon zu profitieren.

Mit diesen Hochdividendenaktien von einem der größten Comebacks des Jahres profitieren

Wer aber nicht mir riskanten chinesischen Einzelaktien spekulieren will, der kann einen Blick auf diese Hochdividendenaktien werfen, die ebenfalls ein hohes Exposure gegenüber China haben. Dementsprechend dürften die Papiere massiv von einer Erholung der dortigen Wirtschaft profitieren.

Rio Tinto (Dividendenrendite: 8,19 Prozent)

Rio Tinto ist eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, mit besonderem Fokus auf den Abbau von Eisenerz. Das Land mit dem größten Bedarf an diesem Rohstoff ist China, deren Wirtschaftskrise die Umsätze von Rio Tinto und den Preis von Eisenerz entsprechend geschmälert hat.

Sollte es wieder zu einer Erholung kommen, dann dürfte Rio Tinto sowohl von steigender Nachfrage als auch steigenden Preisen profitieren. Aus diesem Grund sehen Analysten aktuell bei dem Titel 29,3 Prozent Kurspotenzial.

BHP (Dividendenrendite: 5,15 Prozent)

Die gleiche Kapitalmarktstory wie für Rio Tinto, könnte ebenfalls die Aktien von BHP nach vorne bringen. Das Unternehmen ist ein breit diversifizierter Player im Bergbaumarkt und könnte von steigenden Rohstoffpreisen profitieren.

Wegen eines etwas anders gearteten Portfolios und einigen operativen Gründen sehen die Analysten mit 10,2 Prozent Kurspotenzial aber deutlich weniger Chancen als bei Rio Tinto.

