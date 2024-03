Mit einer Aktienanleihe auf die Commerzbank können Anleger und Sparer jetzt deutlich mehr Rendite als mit dem Tagesgeld oder Festgeld einfahren. Denn jetzt Winken 12,0 Prozent Zinsen p.a. für zwei Jahre.

Mit der Aktienanleihe auf die Commerzbank mit der WKN: HS5EAN von der HSBC können Sparer und Anleger jetzt zwei Jahre lang 12,0 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen. Wie das funktioniert und für wen sich das lohnt:

12,0 Prozent Zinsen pro Jahr mit der Commerzbank-Aktie verdienen

Wichtig: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und die Commerzbank hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der Commerzbank-Aktie bezieht. Zwar bekommen Anleger die 12 Prozent Zinsen pro Jahr auf jeden Fall - außer der Emittent geht Pleite - doch ob man auch das investierte Kapital vollständig zurückerhält, drüber entscheidet die Commerzbank-Aktie:

Denn wenn die Commerzbank-Aktie am Bewertungstag 20.03.2026 auf oder über dem Basispreis von 11,69 Euro notiert, dann erhalten Anleger neben den Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück. Stand 21. März 2024 hätte man dann einen Gesamtgewinn von 21,23 Prozent (weil die Commerzbank-Aktie bereits etwas gestiegen ist, seit Auflage des Produkts, ist die Rendite leicht vermindert, aber die Sicherheit höher geworden).

Liegt der Kurs der Commerzbank am Bewertungstag aber unter dem Basiswert, so gilt Folgendes, wie die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Doch für wen lohnt sich das Produkt nun und wie schneidet es im Vergleich zu Tagesgeld und Festgeld ab?

Ist die Aktienanleihe auf die Commerzbank besser als Tagesgeld oder Festgeld?

In erster Linie kann man diese Aktienanleihe natürlich nicht direkt mit Tagesgeld und Festgeld vergleichen. Denn es sind ganz unterschiedliche Produkte und sie haben ein ganz anderes Risiko. Während es beim Tagesgeld und Festgeld nur sehr wenig Risiko gibt, ist dieses bei einer Aktienanleihe deutlich höher: Denn man kann durchaus Minus machen, wenn die Aktie unter die Verlustschwelle fällt. Auf der anderen Seite können Anleger 21 Prozent Rendite in zwei Jahren mit diesem Produkt auf die Commerzbank machen. Dies ist mit Tagesgeld und Festgeld nicht möglich. Es kommt also darauf an, was man als Anleger oder Sparer möchte.

Wer davon ausgeht, dass die Commerzbank-Aktie zwischen dem Basispreis und dem Outperformance-Punkt notieren wird, für den lohnt sich diese Aktienanleihe. Wer davon ausgeht, dass die Commerzbank stärker steigt, der sollte die Aktie selbst kaufen und wer davon ausgeht, dass die Bank-Aktie unter die Verlustschwelle sinkt, der sollte von beidem die Finger lassen.

Insofern kann sich diese Aktienanleihe lohnen, um mehr Rendite und Zinsen als beim Tagesgeld und Festgeld zu verdienen. Wer aber weniger Risiko möchte, der setzt besser auf ein Tagesgeld oder Festgeld im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich oder im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

