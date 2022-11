Inflation und Zinserhöhungen halten die Welt weiter in Atem. Bill Gates setzt jedoch auf zwei Aktien, mit denen er sich in all dem Chaos entspannt zurücklehnen kann. Von Jennifer Senninger

Die Fed hob am Mittwoch die Zinsen erneut um 75 Basispunkte an. Der Grund: Die ausufernde Inflation, die sie mit allen Mitteln bekämpfen will. Immerhin lag diese zuletzt bei rund 8,2 Prozent. Notenbankchef Jerome Powell machte klar, dass es noch dauern könne, bis man die Inflation auf die angepeilten zwei Prozent bringt. Dem Aktienmarkt könnten daher weiterhin turbulente Zeiten bevorstehen.

Doch auf welche Aktien sollte man setzen, während der Zins- und Inflations-Zirkus die Märkte volatil hält? Ein Blick in das Portfolio des einst reichsten Menschen der Welt gibt Aufschluss: Die Bill & Melinda Gates Foundation ist die größte private Stiftung der Welt. Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der Stiftung und finanziert diese. Dabei muss dieser sicherstellen, auf verlässliche Aktien zu setzen – denn immerhin bezahlt der Foundation Trust die zahlreichen wichtigen Initiativen, für die sich Bill und Melinda Gates einsetzen.

Daher werfen Anleger nur allzu gern einen Blick ins Portfolio von Bill Gates, wenn es darum geht, Aktien zu kaufen, die auch in unsicheren Zeiten solide Ergebnisse fürs Depot liefern. Der aktuelle Stand seines Portfolios offenbart, dass sich darin besonders zwei Kandidaten hervortun, auf die man zu diesen Zeiten nun unbesorgt setzen kann.

Bill Gates liebt Müll: Waste Management

Die Aktie von Waste Management, das größte private Müll-Unternehmen der USA, nimmt über 16 Prozent des Gates Portfolios ein. Der Konzern betreibt zahlreiche Recyclinganlagen und Deponien. Und egal, wie die Wirtschaft läuft: Müll gibt es immer. In Massen. Und die Städte müssen dafür bezahlen, dass der Müll entsprechend entsorgt wird. Das erfolgreiche Geschäftsmodell zeigt sich auch in der Dividende: Seit 19 Jahren in Folge hebt das Unternehmen die diese an, vergangenes Jahr zahlte es fast eine Milliarde Dollar an Dividenden aus. Ein hoher freier Cashflow, 2021 lag er bei 2,5 Milliarden Dollar, sorgt dafür, dass die Auszahlungen auch zukünftig erhalten bleiben. Seit Jahresanfang liegt die Aktie im Gegensatz zu vielen anderen mit zwölf Prozent deutlich im Plus, auf Sicht von fünf Jahren rund 125 Prozent. Das Management erwartet dieses Jahr ein Umsatzplus von zehn Prozent.

Walmart: Gegessen wird immer

Lebensmittel braucht man immer - daher konnte Walmart, laut Fortune Global 500 das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, auch während der Corona-Pandemie immer offenbleiben. Der Konzern nimmt über zwei Prozent im Gates Portfolio ein. Walmart ist dabei ein echtes Dividendenschwergewicht: Seit 49 Jahren hat der Konzern seine Dividende stetig erhöht, derzeit liegt die Rendite bei 1,81 Prozent. Gerade in Zeiten von Inflation schätzen die Menschen den kostengünstigen Lebensmittel-Giganten. Der Gewinn je Aktie könnte dieses Jahr auf 4,93 Euro je Aktie steigen (Vorjahr: 4,81 Euro). Seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits 13 Prozent im Plus.

Bill Gates konnte mit beiden Aktien 2022 also schon ordentlich Gewinn machen. Da die Zeiten weiter unsicher bleiben, sollten sich Waste Management und Walmart also auch weiterhin im Vergleich zu anderen Aktien gut behaupten können.

