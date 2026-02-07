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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Walmart

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WKN 860853
ISIN US9311421039
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 786,87 752,18 713,16 680,99 648,13
    Nettogewinn (Mrd) 25,98 23,17 22,27 20,16 16,27
    Gewinn/Aktie 3,24 2,90 2,74 2,42 1,92
    Dividende/Aktie 1,05 1,00 0,94 0,83 0,76
    Rendite (%) 0,94 0,90 0,79 0,85 1,38
    KGV 33,88 38,31 43,48 40,56 28,69
    KUV 1,12 1,18 1,33 1,16 0,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Walmart Inc. (zuvor Wal-Mart Stores Inc.) ist ein global agierender Einzelhandelskonzern, der in seinen großflächigen Supermärkten alle Produkte des täglichen Bedarfs vertreibt. Neben dem Filialgeschäft bietet der Konzern seinen Kunden auch die Möglichkeit, online oder per Mobiltelefon einzukaufen. Restaurants runden das Angebot ab. Insgesamt betreibt der Konzern mehr als 11.000 Filialen in über 25 Ländern weltweit, darunter Kanada, Südamerika, China, Großbritannien, Indien, Mexiko und Japan. Das operative Geschäft untergliedert Wal-Mart in die drei Segmente "Walmart U.S.", "Walmart International" und "Sam's Club". Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1962 zurück, in dem Sam Walton seinen ersten Supermarkt in Arkansas eröffnete.

    Offizielle Webseite: https://www.walmart.com

    Aktionärsverteilung