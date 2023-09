Unternehmensprofil

Die Walmart Inc. (zuvor Wal-Mart Stores Inc.) ist ein global agierender Einzelhandelskonzern, der in seinen großflächigen Supermärkten alle Produkte des täglichen Bedarfs vertreibt. Neben dem Filialgeschäft bietet der Konzern seinen Kunden auch die Möglichkeit, online oder per Mobiltelefon einzukaufen. Restaurants runden das Angebot ab. Insgesamt betreibt der Konzern mehr als 11.000 Filialen in über 25 Ländern weltweit, darunter Kanada, Südamerika, China, Großbritannien, Indien, Mexiko und Japan. Das operative Geschäft untergliedert Wal-Mart in die drei Segmente "Walmart U.S.", "Walmart International" und "Sam's Club". Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1962 zurück, in dem Sam Walton seinen ersten Supermarkt in Arkansas eröffnete.

Offizielle Webseite: www.walmartstores.com