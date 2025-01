Kaum zu fassen: Der berühmte Milliardär Bill Gates könnte dieses Jahr mit gerade einmal neun Aktien knapp eine halbe Milliarde US-Dollar nur durch die Dividende verdienen. Um diese genialen Kandidaten handelt es sich dabei.

Dafür ist der Milliardär Bill Gates (69) bei wohl den meisten Menschen bekannt: einer der reichsten Menschen der Welt zu sein. Derzeit schätzt „Forbes“ sein Vermögen auf über 103 Milliarden US-Dollar.

Zwar erlangte Gates dieses vor allem durch die Gründung des weltbekannten Tech-Giganten Microsoft. Dennoch macht er sich in den vergangenen Jahren auch an der Wall Street einen immer bekannteren Namen, denn viele Anleger beobachten seine Investitionen im Bill and Melinda Gates Foundation Trust.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Knapp eine halbe Milliarde Dollar Dividende pro Jahr – auf diese Aktien setzt Milliardär Bill Gates

Dieser Trust verwaltet das Vermögen der Bill & Melinda Gates Foundation. Sie gilt als die größte private Stiftung der Welt und setzt sich für einige von Gates Herzensangelegenheiten ein. Zwar wird das Geld schon lange von externen Portfolio-Managern verwaltet. Dennoch stehen diese Investitionen in Bill Gates Namen und werden gut durchdacht in entsprechende Projekte investiert.

Die entsprechenden Aktien sollten daher mehrere Kriterien erfüllen, wie etwa eine Stabilität des Geschäfts, Sicherheit sowie zudem die Fähigkeit, das Vermögen zu vermehren. Aktuell befinden sich darin Gelder von über 45 Milliarden US-Dollar. Und wie jeder institutionelle Fonds ab einem gewissen Anlagevolumen muss auch der Gates-Trust jedes Quartal das Portfolio offenlegen. Der aktuelle Stand gewährt einen Blick auf den Status zum Ende des dritten Quartals.

Besonders interessant: Mit den zehn größten Positionen kann der Milliardär Bill Gates neben den Kursgewinnen auch ein hübsches Sümmchen nur mit den Dividenden kassieren. Denn alle von ihnen – bis auf die zweitgrößte Position, Warren Buffetts Berkshire Hathaway – sind starke Dividendenzahler. Auf das Jahr gerechnet und mit der aktuellen Anzahl an Aktien verdient Bill Gates mit Microsoft, Waste Management, Canadian National Railway, Caterpillar, Deere, Ecolab, Walmart, Fedex und Cola Femsa knapp 430 Millionen US-Dollar nur durch die Dividende – fast eine halbe Milliarde US-Dollar!

Fan von Dividenden-Aktien? Dann könnte der BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars Index etwas für Sie sein

Oder lesen Sie auch: 9,55% Dividendenrendite und KGV von 1,0! Diese Aktien müssen Sie haben

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur von BÖRSE ONLINE, Jens Castner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway.