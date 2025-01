2025 könnte das Jahr der US Dividenden-Aktien werden. Welche Papiere jetzt stark unterbewertet sind und teils nur ein KGV von 1,0 bei einer Dividendenrendite von über 9 Prozent aufweisen.

Top-Kandidaten mit hohen Dividendenrenditen: Altria, Verizon und mehr

Auch wenn die Dividendenrenditen in den USA oft niedriger ausfallen als in Europa, gibt es spannende Titel, die Anleger 2025 im Blick behalten sollten. Ein Highlight ist Altria, der Tabakkonzern hinter der Marke Marlboro, der mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent glänzt. Nach einem Turnaround im Sommer 2024 verzeichnet die Aktie deutliche Kursgewinne und zeigt Potenzial für weiteres Wachstum. Für risikobewusste Anleger könnten Rücksetzer an der 50-Tage-Linie interessante Nachkaufgelegenheiten darstellen. Ebenso bietet Verizon mit einer Rendite von 6,46 Prozent und einem stabilen Geschäftsmodell im Telekommunikationssektor attraktive Perspektiven.

Dividenden-Aktien USA

In der Tabelle oben sehen Sie die besten Dividenden-Aktien aus dem S&P 500 für 2025. Die Aktien, welche mit einem Fragezeichen versehen sind, finden Sie hier.

Dividenden-Aktien: Vorsicht bei Sonderfällen - Walgreens und Juniper Networks

Neben den etablierten Dividendenperlen gibt es auch einige Aktien, bei denen Anleger Vorsicht walten lassen sollten. So steht Walgreens, eine bekannte US-Apothekenkette, möglicherweise vor einem Börsenrückzug durch private Investoren. Auch Juniper Networks, ein Anbieter von Netzwerktechnologie, befindet sich durch ein Übernahmeangebot von Hewlett Packard in einer unsicheren Lage. Beide Titel zahlen zwar hohe Dividenden, doch bevor man hier investiert, ist eine genauere Prüfung der Unternehmenssituation notwendig.

Mit einer geschickten Kombination aus US- und europäischen Dividendenwerten lässt sich ein Portfolio aufbauen, das regelmäßige Ausschüttungen über das gesamte Jahr hinweg ermöglicht. So bleiben Anleger nicht nur investiert, sondern können sich auch 2025 über attraktive Renditen freuen.

