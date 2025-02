Die Angst vor einem Crash an den Märkten ist angesichts der hohen Bewertungen und der stark gestiegenen Kurse groß. Doch diese Aktien sollten Anleger laut Einschätzung von Experten jetzt dennoch kaufen, um sich vor den potenziellen Verwerfungen zu schützen und weiterhin an steigenden Kursen zu partizipieren.

Nach dem Rekordjahr 2024 an den Märkten ist die Angst vieler Anleger groß, dass es zu einem Abverkauf kommt. Immerhin sind die Bewertungen hoch und mehrere Indikatoren zeigen Warnsignale für die weitere Entwicklung der Kurse.

Doch laut einer aktuellen Studie des Analystenhauses Piper Sandler müssen sich Anleger eher weniger Sorgen machen.

Diese billigen Aktien sollten Sie laut Experten jetzt kaufen

So schrieb Craig W. Johnson, Chefmarktstratege von Piper Sandler, dass es aktuell nicht an der Zeit sei, sich angesichts der umgehenden Angst vor dem Crash aus den Märkten zurückzuziehen. Zwar gestand der Experte ein, dass sich die Volatilität am Markt erhöht habe, es aber noch Segmente gäbe, die jetzt günstig und attraktiv seien.

Dabei verwies Johnson insbesondere auf Value- und Small Cap-Aktien. Diese hätten durch ihre günstige Bewertung weitaus weniger Risiken als der gewöhnliche S&P500 mit seinem Tech-Schwergewicht und könnten für Anleger jetzt interessant sein.

Statt Tech-Aktien mit Crash-Risiko raten Experten jetzt zu diesen Aktien

Damit ist Piper Sandler übrigens nicht das einzige Analystenhaus, das angesichts der hohen Bewertungen in den USA zu alternativen Investments rät. In der jüngeren Vergangenheit haben mehrere Experten auf die Chancen außerhalb der Magnificent Seven und Tech-Aktien hingewiesen.

Wo jetzt außerhalb von Small Caps und Value-Aktien Chancen lauern könnten, erfahren Sie im folgenden Artikel: Unterbewertet und voller Chancen – Warum dieser Sektor jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte

