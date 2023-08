Massive monatliche Dividendenzahlungen und dazu noch jede Menge Kurspotenzial? Das geht jetzt mit diesen drei Aktien, die laut den Analysten noch eine Menge Kurssteigerungen vor sich haben.

Wer regelmäßig Cash auf das Verrechnungskonto erhalten will, der investiert in monatliche Dividendenzahler. Dies sind meist REITs oder Closed-End-Funds aus den USA, welche durch ihre stabilen Cashflows die Möglichkeit besitzen, so konstant und regelmäßig an Anleger auszuschütten.

Das sind die besten monatlichen Dividendenzahler mit einer Menge Kurspotenzial

Aber einige dieser Aktien sind nicht nur wegen der attraktiven Ausschüttung interessant, sondern auch wegen des Kurspotenzials. Vor allem für diese drei Einkommensaktien sehen Analysten nämlich noch eine Menge Chancen:

Apple Hospitality REIT (Kurspotenzial: 23,6 Prozent / Dividendenrendite: 6,4 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Hotel REIT Apple Hospitality. Dieser hat sich seit den Corona-Zeiten noch nicht vollständig erholt und hat deswegen laut den Analysten 23,6 Prozent Kurspotenzial, bei einer monatlichen Dividendenausschüttung mit einer Rendite von 6,4 Prozent.

Insgesamt gehören zu dem REIT 220 Hotels in den USA, welche in 37 Bundesstaaten mehr als 28.900 Gäste pro Nacht beherbergen können.

Gladstone Commercial Corp. (Kurspotenzial: 24,6 Prozent / Dividendenrendite: 8,9 Prozent)

Etwas mehr Kurspotenzial laut dem Konsens der Marktbeobachter hat dagegen Gladstone Commercial Corp. Dieser REIT und monatliche Dividendenzahler aus den USA bietet aktuell 24,6 Prozent Kurspotenzial bei einer hohen Dividendenrendite von 8,9 Prozent.

Im Tagesgeschäft konzentriert sich Gladstone Commercial auf den Kauf von Büro- und Industrieimmobilien, welche anschließend an Unternehmen weitervermietet werden.

Generation Income Prop. (Kurspotenzial 44,9 Prozent / Dividendenrendite: 11,3 Prozent)

Das höchste Kurspotenzial aber auch die höchsten Risiken gibt es jedoch bei Generation Income Prop. Dieser REIT und monatliche Dividendenzahler bietet sogar bis zu 11,3 Prozent Dividendenrendite bei 44,9 Prozent Kurspotenzial.

Dabei ist das Unternehmen im Bereich der Büro- und Gewerbeimmobilien aktiv, hat aber seit seinem Börsengang im Hoch 2021 bereits die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Auf der Suche nach attraktiven Dividendenaktien?

Dann investieren Sie jetzt mit dem Börse Online Globale Dividenden-Stars Index

Lesen Sie auch:

Sehr niedrige KGVs bei Japan Aktien und gleichzeitig hohe Dividenden mit bis zu 4,82 Prozent Dividendenrendite

Oder:

Bis zu 9 Prozent Ausschüttung – Zins- und Dividendenregen mit diesen drei ETFs