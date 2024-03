Die Märkte laufen scheinbar ungehindert von Allzeithoch zu Allzeithoch, wenngleich es zuletzt kleinere Pausen gab. Doch laut Morgan Stanley Experte Michael Wilson kann das die Aktienrallye jetzt stoppen:

Der Markt macht einen Rekord nach dem nächsten, doch Morgan Stanley Experte Michael Wilson hat nun in einer Notiz vor den Anleihemärkten gewarnt, die Aktien ausbremsen könnten. Kommt die Rallye jetzt zu einem Ende?

Das kann die Aktienrallye laut Morgan Stanley jetzt stoppen

Konkret sagte der Chefstratege der Großbank Morgan Stanley:

„Wir betrachten 4,35 Prozent der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen als ein wichtiges technisches Niveau, das wir als Anzeichen dafür erachten sollten, dass die Zinssensitivität bei Aktien zunehmen könnte.“

Mit dem aktuellen Niveau der Staatsanleihen bei 4,30 Prozent ist dementsprechend nicht mehr viel Luft nach oben, sollte die Prognose des Experten eintreten. Besonders da der Markt aktuell weiterhin massive Zinssenkungen einpreist, während Ökonomen nur noch von drei Maßnahmen der Fed in 2024 ausgehen, ist das Enttäuschungspotenzial laut Wilson groß.

Bleiben neue Rekorde an den Aktienmärkten tatsächlich aus?

Sollte die Fed in dieser Woche tatsächlich ein weiteres Mal auf die Bremse treten, was das Thema Zinssenkungen angeht, dann ist davon auszugehen, dass die Märkte aufwachen und beginnen dürften zu realisieren. Denn noch im Dezember preiste man ganze sechs Zinssenkungen in diesem Jahr ein. Inzwischen geht die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis gegen null, während der Markt trotzdem neue Rekorde markiert hat.

Eine weiter hawkische Politik der Fed könnte dementsprechend eine Gravitationswirkung auf die Aktienmärkte haben und eine gesunde Korrektur auslösen.

Allerdings sollten Anleger bedenken, dass sich Mike Wilson, trotz seines Postens als Chefstratege von Morgan Stanley, in den vergangenen zwei Jahren mit seinen regelmäßigen Korrekturprognosen häufig geirrt hat.

