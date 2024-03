Diese Hochdividendenwerte sind am besten in das Jahr 2024 gestartet und haben im Kurs ordentlich zulegen können. Zudem bieten diese Aktien eine Dividendenrendite von über fünf Prozent. Zeit hier zuzuschlagen?

In einer kürzlichen Auswertung hat die Plattform Seeking Alpha die Dividendenaktien mit einer Rendite von über fünf Prozent identifiziert, die im Jahr 2024 bisher am besten gelaufen sind. Eine solche Vergangenheitsbetrachtung kann sich für Investoren lohnen, denn die Werte haben jetzt positives Momentum und könnten ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Die besten Hochdividendenaktien im Jahr 2024

Das sind laut der Auswertung die besten Hochdividendenaktien bisher im Jahr 2024 mit einer Dividendenrendite von über fünf Prozent:

10: Altria Group: Dividendenrendite 9,02 Prozent / +9,7 Prozent YTD

9: Oneok Inc: Dividendenrendite 5,17 Prozent / +9,8 Prozent YTD

8: NatWest Group: Dividendenrendite 6,30 Prozent / +10,6 Prozent YTD

7: American Financial Group: Dividendenrendite 5,44 Prozent / +12,9 Prozent YTD

6: Barclays plc: Dividendenrendite 5,16 Prozent / +13,9 Prozent YTD

5: Western Midstream Partners LP: Dividendenrendite 9,09 Prozent / +14,6 Prozent YTD

4: Credicorp: Dividendenrendite 5,17 Prozent / +14,7 Prozent YTD

3: Stellantis N.V.: Dividendenrendite 6,12 Prozent / +17,9 Prozent YTD

2: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.: Dividendenrendite 6,19 Prozent / +21,3 Prozent YTD

1: Joint Stock Company Kaspi: Dividendenrendite 7,38 Prozent / +24,2 Prozent YTD

Dabei fällt auf, dass in dieser Liste einige Finanzaktien ihren Platz gefunden haben, wie beispielsweise die britische Barclays, die peruanische Credicorp oder die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Hintergrund: für die in Südamerika, speziell in Argentinien aktive Geldhäuser herrscht mit dem Aufschwung des Kontinents ohnehin eine Sonderkonjunktur. Klassische Geldhäuser wie Barclays profitieren dagegen trotz der Aussicht auf sinkende Zinsen von der Hoffnung einer Wiederbelebung von Kredit- und Investmentgeschäft.

Ebenfalls gut gelaufen: Gas und Energiewerte wie die Oneok oder Western Midstream Partners. Besonders bei einem stärkeren Comeback der Rohstoffpreise winkt hier noch einiges Potenzial, laufen letztere doch den allgemeinen Märkten noch hinterher.

Lesen Sie auch:

Über 200 Jahre: Diese völlig unbekannte Aktie zahlt schon länger eine Dividende als Coca-Cola

Oder:

Besser als Tagesgeld und Festgeld: 3 Jahre 6,4 Prozent Zinsen p.a. mit der Allianz-Aktie verdienen