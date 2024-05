Was heute noch nicht wirklich vorstellbar ist, dürfte in einigen Jahren zur Realitität werden. Elektrisch und senkrecht startende Flugtaxis (eVTOL) werden früher oder später eine neue Ära der Luftmobiliät einläuten. Morgen Stanley hat in diesem Bereich einen großen Favoriten und sieht in der Aktie immenses Kurspotenzial.



Es ist die Rede vom chinesischen Anbieter EHang. Die Analysten der amerikanischen Investmentbank sind optimistisch gestimmt, dass die Chinesen eine führende Rolle einnehmen, wenn es darum geht, die Kommerzialisierung von selbstfahrenden Flugtaxis voranzutreiben.



Morgan Stanley hat jüngst die Coverage für die EHang-Aktie aufgenommen, und das Unternehmen in einer ersten Schätzung auf „Übergewichten“ mit Kursziel 27,50 US-Dollar versehen, das entspricht einem Kurspotenzial von knapp 50 Prozent auf aktuellem Kursniveau.



Wichtige Hürde genommen

Mit der Zertifizierung durch die chinesische Luftfahrtbehörde im April hat EHang eine wichtige Hürde zur Massenproduktion für den fahrerlosen EH216-S eVTOL erhalten. Insbesondere in China dürfte EHang schnell eine Monopolstellung einnehmen und daraus immenses Wachstum generieren.



Starke Zahlen

Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen überzeugten auf ganzer Linie. So stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 260 Prozent, die Bruttomarge war mit knapp 55 Prozent weiterhin sehr hoch. Der Verlust verringerte sich um 62 Prozent auf 22 Millionen RMB – etwa 2,9 Millionen Euro.



Fazit Seit Anfang Februar geht es für die Aktie steil bergauf. Etwas mehr als 80 Prozent konnte der Anteilsschein seitdem gewinnen. Mit Überschreiten der 200-Tage-Linie wurde Mitte März ein Kaufsignal ausgelöst. Bei etwa 22 US-Dollar wartet ein extremer Widerstandsbereich, sollte auch dieser genommen werden, dürfte die Rally weitergehen. Spekulative Anleger sollten versuchen, im Bereich der 15 Dollar-Marke ein paar Stücke mit Stopp einzusammeln.



