Trotz einen wechselhaften Jahresstarts für Halbleiteraktien sollten Anleger die Branche weiter auf dem Zettel haben. Denn Titel wie Infineon oder ASML haben viel Potenzial.

Wie bei vielen anderen Halbleiteraktien läuft es auch bei Infineon derzeit nicht immer rund. Der Halbleiterhersteller Infineon hatte zuletzt nach Vorlage von Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Jahr erneut gesenkt. So leidet die Branche weiter unter hohen Lagerbeständen, verbrauchernahe Anwendungen zeigten eine fortgesetzte Nachfrageschwäche. Das Wachstum des bislang robusten Automotivegeschäfts schwäche sich zudem ab, teilte das Unternehmen am Dienstag.

Die Aktie segelte daraufhin vorbörslich erstmal nach unten, konnte sich aber schnell wieder erholen und zählte im frühen Handel mit einem Plus von um die sechs Prozent zu den absoluten DAX-Gewinnern. Und diese schnelle Trendwende hat Gründe.

Analysten lassen sich bei Infineon nicht beirren

Trotz der Quartalszahlen und Senkung des Jahresausblicks beließen die Analysten von Bernstein ihr Kursziel für Infineon bei 45 Euro mit dem Rating „Outperform“. Die niedrigeren Jahresziele dürften Anlegern mehr Vertrauen in die Geschäftserholung geben, hieß es von Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Grund nannte die Expertin, dass sich die Vorhersagbarkeit des Tiefs der Entwicklung verbessert habe.

Das etwas zähe Jahr 2024 ist für den Halbleiterproduzenten also keine Überraschung. Und die langfristigen Perspektiven bleiben intakt. Chips sind weiter elementarer Bestandteil der digitalen Evolution. Unternehmen aus der Branche könnten ihre Bedeutung in Zukunft sogar noch steigern, wie man auch am Beispiel des niederländischen Ausrüsters ASML sieht.

Werden Halbleiteraktien unterschätzt?

Das Analysehaus Jefferies rät in einer zuletzt veröffentlichten Analyse weiter zum Kauf der ASML-Aktie - mit einem Kursziel von 1260 Euro. Wie in der Studie zu lesen war, deuten jüngste Kommentare von Samsung und SK Hynix darauf hin, dass der Markt möglicherweise die Höhe der Investitionen der Speicherhersteller im Jahr 2025 unterschätze. Papiere wie die von ASML bleiben den Angaben zufolge also weiter „Top Picks“ in dem Bereich.

So investieren Sie in die Chip-Branche

Die Aktien von Infineon und ASML finden Sie auch im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE. Der Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus einer Branche, deren Umsatzvolumen sich laut Expertenschätzungen bis 2030 auf rund eine Billion US-Dollar belaufen soll. Anleger können mit den entsprechenden Aktien also durchaus weiterhin richtig viel Rendite erwirtschaften.

Mit Material von dpa-AFX

